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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شاهد .. أكثر 3 سيارات TUNING في عالم التعديل

BMW E36 كوبية M3
BMW E36 كوبية M3

اتجه مؤخرا عدد كبير من الشباب الى رياضة السيارات " MOTOR SPORT " ، حتى أصبحت عشق الكثير منهم ، وبالفعل ان شهدنا الكثير منهم يقوموا بتعديل سيارته للخوض داخل حلابات السباق .

 

وهناك سيارات بعينها ، يعشق الشباب تعديلها لتكون جاهزة ومعدلة "tuning " ، ومن بينهم هذه السيارات تأتى ثلاثة علامات تجارية ، وهم ميتسوبيشي لانسر EVO و فولكس فاجن جولف 5GTI ، و بى ام دبليو E36 M3 ، وخلال السطور التالية سنتعرف على المميزات التى جعلت الشباب يختاروا هذه السيارات بالتحديد .

 

1 ـ MITSUBISHI EVO

تميزت ميتسوبيشي لانسر " EVOLUTION " موديل 2004  بأدائها القوى ، وهى سيارة من الجيل الثامن التى جذبت عشاق التعديل، لكونها تأتى بمحرك 2000 سي سي متصل بشاحن توربيني، تنتج قوة قدرها 286 حصان، وعزم اقصى للدوران 391 نيوتن. متر.

 

جاءت سيارة ميتسوبيشي لانسر " EVOLUTION " بمنظومة الدفع الرباعي،  وتقترن بناقل حركة مانول ذات 6 سرعات،  كما تبلغ سرعتها القصوى 250 كلم/س، و تتسارع السيارة " EVO " من 0 الى 100 في غضون 5.5 ثواني. 

 

تتميز نسخة EVO بحصولها على التعديلات الخارجية التى تزين السيارة، و تتضمن الاكصدامات و غطاء المحرك والشبك الأمامي، ومصابيح زينون امامية، واطارات رياضية خفيفة الوزن، كما دعمت بأنظمة تعليق متعددة الوصلات.

 

وتحتوي سيارة ميتسوبيشي EVO 2004 على مجموعة من التجهيزات والكماليات منها، لمواصفات القياسية ووسائل الأمن والسلامة، ومنها الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، وفرامل يد كهربائية.

   

2  ـ GOLF 5 GTI

وتأتى السيارة GOLF 5  GTI بطرازين احدهما ببابين والأخر بأربع أبواب ، وينخفض الأول بحوالي ثلثي بوصة على الطراز الثاني للسيارة جولف 5  GTI موديل 2009 ، التى حملت محرك GTI بسعة 2.0 لتر 4 سلندر متصل بشاحن توربيني، و ينتج قوة 200 حصان

 

كما جاءت سيارة جولف 5 " GTI " بمنظومة دفع العجلات الى الامام، من خلال ناقل حركة يدوي قياسي بست سرعات أو ناقل الحركة المباشر بست سرعات "DSG" ، وهو نوع من الكتيبات حيث يتحكم السائق بتغيير التروس ولكن يتم التعامل مع القابض تلقائيا.

 

تتضمن حزمة معدات السلامة القياسية في فولكس واجن " GTI" موديل  2009 ، بمساند رأس مضادة للركض ، ونظام مراقبة ضغط الإطارات ، ووسائد هوائية أمامية وستاريه ، بالإضافة إلى التحكم الإلكتروني بالثبات.

 

تأتي جميع سيارات GTI مجهزة بعجلات مقاس 17 بوصة وإطارات رياضية الأداء ، وفرامل عالية السعة ، ونظام تعليق رياضي ، ودواسات معدنية ، ومخططات طلاء خارجية أحادية اللون، بالإضافة إلى تكييف الهواء ، والتحكم في السرعة .

 

3 ـ BMW E36 كوبية M3

تعد سيارة E36 3 Series Coupe M3، هي الجيل الثالث للمصنع البافارى، لذلك تتميز بمحركها القوى الذى يخوض الكثير من المتسابقين داخل حلابات السباق وهى تأتى 6 سلندر، و يولد قوة 321 حصان، وهى سيارة ذات الدفع الخلفي، وتاتى بناقل حركة 6 سرعات يدوى.

 

و تم إنتاج أول سيارة من هذا الموديل في عام 1996  BMW E36 كوبية M3، وحصلت على تكييف الهواء، و نظام تثبيت السرعة ، ESP ، نظام مانع للانغلاق ، ووسائد هوائية أمامية وستاريه ، بالإضافة إلى التحكم الإلكتروني بالثبات، و عجلة قيادة متعددة الاستخدام.

MOTOR SPORT رياضة السيارات السيارات حلابات السباق mitsubishi GOLF BMW BMW E36 كوبية M3

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