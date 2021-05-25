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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طارق مؤمن يقصي مارشيه ويواجه بول كول في نصف نهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش

صدى البلد

حجز طارق مؤمن المصنف الثاني عالميا مقعدا في الدور نصف النهائي من بطولة الجونة الدولية للاسكواش، المقامة على أرض مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة (GCCC)، وذلك بعد الفوز على الفرنسي جورجيه مارشيه في مباراة الدور ربع النهائي.
ونجح النجم المصري طارق مؤمن في التفوق على اللاعب الفرنسي بثلاثة أشواط دون رد، حيث فاز في الاول 11-5 وفي الثاني 11-5 وانهى الشوط الثالث بنتيجة 11-4، ليواجه النيوزلندي بول كول في الدور نصف النهائي يوم الخميس المقبل.
ويبذل عمرو منسي مؤسس بطولة الجونة الدولية للاسكواش، ورئيس الشركة المنظمة لها، مجهودات كبيرة لتخرج بأفضل صورة كما كانت في النسخ الثمانية الماضية. 

وتقام النسخة التاسعة الحالية، في ظل بروتوكولات وإجراءات صذارمة للصحة والسلامة، بما في ذلك مفهوم "الفقاعة الطبية"، الذي أثبت كفاءته في الأحداث الرياضية الدولية السابقة، التي استضافتها مصر في وقت سابق من هذا العام.

طارق مؤمن الفرنسي جورجيه مارشيه عمرو منسي بطولة الجونة الدولية للإسكواش الفقاعة الطبية النيوزلندي بول كول

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