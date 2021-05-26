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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

اليوم.. ختام ورشة عمل مسئولي التدريب والموارد البشرية بمركز سقارة

اللواء محمود شعراوي
اللواء محمود شعراوي - وزير التنمية المحلية

يختتم مركز التنمية المحلية بسقارة ورشة العمل الأولي التي بدأت السبت الماضي لإعطاء دورات تدريبية لمسئولي التدريب و الموارد البشرية فى المحافظات تحت شعار “نعمل معا ..ننجح معا"، وحضر  الورشة 70 متدربا من المحافظات والذين تم الاستعانة بهم كمدربين في تنفيذ خطة تدريب مركز سقارة إضافة الى خبراء التدريب وبناء القدرات من الوزارة ومركز تدريب سقارة ومسئولي التدريب ومديري الموارد البشرية بالمحافظات.

وتبدأ الورشة الثانية لمسئولي التدريب و الموارد البشرية فى المحافظات غدا الخميس، تستمر فعاليات الورشة الثانية لمدة يوم واحد، ويشارك فيها ممثلو قطاعات الوزارة و المدربون المشاركون في التدريب من داخل الوزارة في الخطة التدريبية الحالية لمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة .

وأكد اللواء محمود شعراوي أن الورشتين تهدفان إلى تبادل الأفكار والخبرات لتحديد أهم الدورات التدريبية التي يحتاجها العاملون في المحافظات في خطة العام التدريبي الجديد وذلك لتطوير قدراتهم الشخصية والوظيفية وتحسين أدائهم في العمل بما ينعكس على زيادة رضا المواطن عن الخدمات المقدمة له.

 كما تهدف إلى رفع مستوى التنسيق بين عناصر منظومة التدريب في المحافظات وفريق العمل بمركز تدريب سقارة والتمكن من استخدام الأدوات الفعالة لتحقيق ذلك من خلال التدريب الذى يثرى الفرد بالمعلومات وينمى الاتجاهات ويعدل السلوك إضافة الى دراسة الدورات و الموضوعات الجديدة التي يمكن ادراجها في الخطة الجديدة.

وأشار اللواء شعراوي الى أن ورشتي العمل ستناقشان رؤية الوزارة لمنظومة التدريب بما يلبى احتياجات الوزارة والمحافظات ويتوافق مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة وكذا استراتيجية الوزارة مع ربط المحتوى التدريبي بالواقع العملي ، وقياس العائد من التدريب على الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما ستركز على مساعدة المحافظات والقائمين على مركز تدريب سقارة فى وضع الخطة التدريبية للعام المالي الجديد 2021/2022 بما يلبى الاحتياجات التدريبية للعاملين بالإدارة المحلية ، وتقييم الخطة التدريبية للعام المالي الحالي "2020/2021 "، وصقل مهارات عناصر منظومة التدريب في المحافظات من خلال المحاضرات التنشيطية وورش العمل التفاعلية ، وتحديد الدورات التدريبية المدرجة بخطة مركز سقارة و مراكز تدريب المحافظات.

وأوضح الوزير ان ورشتي العمل ستتناولان كافة الموضوعات التي تهتم عناصر منظومة التدريب بالمحليات ويتم خلالهما تنظيم جلسات نقاشية عامة ومحاضرات نظرية وورش عملية لمجموعات مصغرة تشمل أساليب تحديد وتحليل الاحتياجات التدريبية ومراحل إعداد الخطة التدريبية ومنهجيات اعداد الحقائب التدريبية وكيفية التغلب على معوقات تنفيذ التدريب ومعايير إعداد خطة تدريبية وتحديد أولويات التدريب والفئات المستهدفة.

ورشة عمل بمركز سقارة التنمية المحلية مركز التنمية المحلية بسقارة دورات تدريبية

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