عماد الدين أديب : مصر تعمل على نزع فتيل الأزمة بفلسطين والبحث عن حلول .. فيديو

قال الكاتب الصحفي عماد الدين أديب إن منهج إدارة الرئيس الأمريكي بايدن كان الاهتمام بملفات الداخل الأمريكي قبل الخارج وكان له الأولوية الأولى .

وأضاف أديب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كلمة اخيرة عبر فضائية أون أن الملف الخارجي الأهم للإدارة الأمريكية روسيا والصين وبعدها الاتحاد الأوروبي.

وتابع الكاتب الصحفي عماد الدين أديب أن ما حدث في غزة خلال الفترة الأخيرة الهدف منه حماية أمن دولة إسرائيل.

وأشار أديب إلى أن الموقف الأمريكي هو تثبيت وقف إطلاق النار، مؤكدا أن ما حدث بحي الشيخ جراح يحتاج إلى حماية من حقوق الإنسان .

وقال الكاتب الصحفي عماد الدين أديب إن مصر لا يقتصر دورها على حل المشكلة فقط ولكن دائما ما تتحدث بمنظور عن الأسباب التي أدت لهذا الوضع في فلسطين وتعمل على نزع فتيل الأزمة والبحث عن حلول.