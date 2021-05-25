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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

7 مليارات جنيه .. وزارة التعليم العالي تكشف عن خريطة التعليم الجديدة في مصر .. فيديو

التعليم في مصر
التعليم في مصر

قال  الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن الوزارة قامت بعمل 555 مشروعا قوميا بتكلفة إجمالية تصل إلى 144 مليار جنيه وهذا تطوير شامل لخريطة التعليم في مصر .

 


وأضاف عبدالغفار خلال مداخلة هاتفية على قناة اكسترا نيوز ، أن هناك 6 فروع لجامعات دولية في مصر وهذا للتسهيل على الطلاب بدلا من السفر الي الخارج مؤكدا أنه خلال نهاية هذا العام سنكون انتهينا من إنشاء 12 جامعة أهلية.

 

وأوضح  عبدالغفار ، أن هناك 3 جامعات تكنولوجية تمكن دخولهم إلى الخدمة في مصر وجار الانتهاء من 6 جامعات أخرى في المناطق الصناعية.

 

وتابع عبد الغفار، أن هناك 10 جامعات خاصة الآن في حيز الانشاء بالاضافة إلى إنشاء مدينة فضاء في مصر مؤكدا أننا نعمل على رقمنة التعليم والذي سيكلف 7 مليارات جنيه.


 

عادل عبد الغفار المناطق الصناعية وزارة التعليم العالى التعليم العالي مشروع قومى التعليم فى مصر

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