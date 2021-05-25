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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قرار عاجل من وزير التعليم لحسم جدل تعريب الجيولوجيا لطلاب الثانوية العامة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، توضيحا جديدا لحسم جدل تعريب الجيولوجيا لطلاب الثانوية العامة ، والتي وصفها وزير التربية والتعليم بأنها (مشكلة مزمنة)

حيث قال وزير التربية والتعليم : سوف تنشر الوزارة استبياناً لطلاب القسم العلمي بالثانوية العامة ، كى يختاروا اللغة المفضلة لديهم لامتحان مادة الجيولوجيا.

وأوضح وزير التربية والتعليم ، أنه على اساس الاجابة سوف يتم ارسال امتحان الجيولوجيا الى الطالب باللغة  المفضلة

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وقال وزير التربية والتعليم : انتظروا الاعلان عن نشر هذا الاستبيان في الايام القادمة ان شاء الله.

وكان قد تلقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، مناشدة من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة ، لوزير التربية والتعليم للمطالبة بحسم موضوع التنسيق بالنسبة للدفعة المستجدة و الدفعة المؤجلة من العام الماضي من طلاب الثانوية العامة ، لكي يعرف الطلاب هل سيلتحقون بالجامعات بنفس التنسيق أم بتنسيق مختلف

 

ومن جانبه حرص وزير التربية والتعليم على الرد عبر جروب طلاب مصر عبر تطبيق واتس اب : هذا سيكون محور اجتماعنا هذا الاسبوع مع الزملاء في التعليم العالي

وتلقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، استفسارا من طلاب الثانوية العامة 2021 حول مدى صدور قرار رسمي بـ إلغاء نظام التحسين الذي سبق الإعلان عنه مطلع العام الدراسي الحالي من عدمه.

وحرص الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، على التفاعل مع هذا الاستفسار عبر جروب طلاب مصر عبر تطبيق واتس اب .

وقال وزير التربية والتعليم : هذا لم يتحدد بعد وننظر في الأمر .

وأضاف وزير التربية والتعليم : سوف نعلن القرار النهائي الذي سننتهي إليه الأسبوع المقبل إن شاء الله.

وعلى جانب آخر .. نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، توضيحا مهما عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك  ردا على التساؤلات الخاصة بنظام اسئلة القصة والتعبير في امتحانات الثانوية العامة في ضوء ان الامتحانات ستعتمد على أسئلة "اختيار من متعدد":

حيث قال وزير التربية والتعليم : القصة مقررة كفن ادبي يدرسها الطالب ، والامتحان سوف يكون نص ادبي مماثل نقيس من خلاله مهارة الطالب في توظيف ما تعلمه في سياق جديد.

وفيما يتعلق بالتعبير قال وزير التربية والتعليم :   وضع المركز القومي للامتحانات نوعية جديدة من الاسئلة في امتحان اللغة العربية كى تلائم طبيعة اسئلة الاختيار من متعدد ، ونظرا لانها مبتكرة ولعدم ألفة الطلاب والمعلمين بها ظنوها غير موجودة، ولكن الحقيقة انها موجودة وتقيس بالفعل نواتج تعلم التعبير.

واضاف وزير التربية والتعليم : نستنتج من هذا ان القصة والتعبير لم يتم ألغاءهم من امتحانات الثانوية العامة كما يشيع البعض ، وانما قمنا بوضع اسئلة لقياس مستوى الفهم فيهما متلائمة مع نوعية الاسئلة المستخدمة.

ونصح وزير التربية والتعليم الطلاب بإعادة النظر في الامتحان التجربيبي واجاباته  عند نشره يوم الاحد القادم ان شاء الله للتعرف على هذه النوعية من الاسئلة

 

 

وزير التربية والتعليم التعليم تعريب الجيولوجيا جدل الثانوية العامة استبيان

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