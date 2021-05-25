أحمد السعدني يدعم الفنان شريف الدسوقي بعد بتر ساقه.. شاهد

حرص الفنان أحمد السعدني، على دعم الفنان شريف الدسوقي بعد اجراءه عملية جراحية أدت إلي بتر ساقه، عبر حسابه بموقع «تويتر».

وكتب السعدني: «لم يحالفني الحظ لألتقي بالفنان الكبير شريف الدسوقي ولكن كفرد من جمهوره العريض اتمني له الشفاء العاجل وعبور هذا الابتلاء الصعب ألف سلامة يا أستاذ».

وطمأن الفنان شريف الدسوقي متابعيه بعد إجرائه عملية جراحية أدت الي بتر ساقه.

وكتب شريف الدسوقي عبر صفحته الشخصية: "قدر الله وما شاء فعل ، الحمد لله علي كل شيء".

وكانت الفنانة بدرية طلبة أعلنت خروج الفنان شريف دسوقي من المستشفى صباح اليوم، بعد إجراء عملية نتج عنها بتر ساقه، وذلك عبر حسابها على موقع فيسبوك منذ قليل. وعودته إلى منزله لبداية مرحلة التأهيل النفسي لتقبل الوضع الجديد