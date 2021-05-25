أم مطلقة تركت إبنها وعندما كبر استشهد.. هل يجوز لها معاشه| البحوث الإسلامية يجيب

تركته صغيرًا ولم تربيه

ورد سؤال الى مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف يقول صاحبه : منحت الدولة لوالدتي المطلقة معاشًا ومكافأة بسبب استشهاد أخي إلا أنها لم تقم بتربيته وتركته منذ صغره فهل يحل لها أخذ المنحة والمعاش؟



ردت لجنة الفتوى عبر صفحة المجمع الرسمية قائلة: ما أعطته الدولة لأم السائل حق شرعي لها ما دامت الدولة قد منحت هذا المال لأم المجند الذي استشهد أثناء تأدية الخدمة تطييبًا لخاطرها وعوضا عن كسر قلبها بوفاة ابنها وهذه العطية لا دخل فيها للسائل ولا لغيره فليس السائل وصيا على أمه ولا على الدولة، وأجدر به أن يقابل إهمال أمه إليه بالإحسان إليها، وليعلم السائل أن بر الوالدين بصفة عامة والأم بصفة خاصة ليس نظير تربيتها وخدمتها بل هو فرض أمر الله عز وجل به على سبيل الإلزام وقرنه بالأمر بتوحيده فقال تعالى: (حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ) [لقمان:14].

وقال تعالى: {وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} [الإسراء: 23]، عن قتادة، قوله (وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ): أي أمر ربك في ألا تعبدوا إلا إياه، فهذا قضاء الله العاجل، وكان يُقال في بعض الحكمة: من أرضى والديه: أرض خالقه، ومن أسخط والديه، فقد أسخط ربه [الطبري، جامع البيان، جـ17صـ413].



وأوضحت لجنة الفتوى كما لا يحق للإنسان أن يكفر بالله لأنه ابتلاه بمرض أو فقر أو مبتلى فكذلك لا يحق للإنسان أن يعق والديه لأنهما لم يعتنيا به.

