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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعديلات..نائب يعلق على قيام الحكومة بسحب مشروع قانون التعليم

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

قال علاء مصطفى عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ،  تعليقا على سحب الحكومة 10 مشروعات قوانين من مجلس النواب وأبرزها مشروع قانون التعليم، إن الهدف من سحب مشروعات القوانين من مجلس النواب الدراسة وإجراء بعض التعديلات عليها.


وأضاف علاء مصطفى  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي "، :" تلقينا الخبر بكثير  من الفرحة والإشادة بقرار الحكومة ".

 

وتابع علاء مصطفى:" بعد دراسة مشروع قانون التعليم  في مجلس النواب وصلنا إلى أن القانون يحتاج إلى بعض التعديلات عليه من اجل ازالة الأعباء من على الأسر المصرية خاصة في شكل الثانوية العامة ".

 

وأكمل علاء مصطفى:" سحب مشروع القانون يعني أن سيتم أخذ التعديلات والتعليقات التي ذكرها النواب في الحسبان".

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