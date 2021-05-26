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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بين الناس

أهالى منطقة العباسى فى الغربية يناشدون المسئولين لإحلال وتجديد الكوبرى

صدى البلد

استغاث أهالى منطقة العباسى التابعة لمركز ومدينة المحلة الكبرى محافظة الغربية ، في رسالة بعثوا بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من المخاطر التي تسببها الأجزاء المتهالكة في الكوبري العلوي أمام محطة القطار وتؤثر على الجسم الخرسانى للكوبرى ما يعرض أرواح المارة للخطر.

وقال المواطن شادي محمد في رسالته: “نعاني أشد المعاناة من كوبرى مشاة العباسى المتهالك المحلة الكبرى أمام محطة القطار بالمحلة الكبرى متهالك والبارومة تمكنت من كل أركان الكوبري وهناك فواصل تمكن منها الصدأ والمواطنين يمرون من تحتة والسيارات ويكاد تقع قطع من الكوبرى عليهم و ذلك خطر داهم على حياة المواطنين.

وأضاف، ناهيك عن اليفط المتهالكة التي تكاد تسقط والقمامة أعلى الكوبري الذي أصبح وكر للخارجين عن القانون ليلاً والحقن منتشرة أعلى الكوبري التي يتم أخذ بها كل أنواع المخدرات التي تؤخذ بالوريد.

وأشاروا إلى أن المشكلة في الصدأ الذى أدى إلى تآكل الكوبرى بأكمله والأعمدة الخرسانية متهالكة وأنها تقوم بتسريب  مياه الأمطار مما ينذر بحدوث كارثة ومن المفترض أن يتدخل  المسئولون فورا لإيجاد حل لهذا  الكوبرى، إما بإجراء عملية الإحلال والتجديد، أو بإنشاء كوبرى آخر.


وناشد الأهالى المسئولين فى الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحلة الكبرى، بسرعة إصلاح الكوبري، لتفادي حدوث أي كوارث خاصة فى فصل الشتاء وفى حالة زيادة سقوط الأمطار ما يعرض أرواح الأهالي للخطر.

للتواصل مع القارئ من خلال رقم

0 100 470 7098
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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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الوحده المحلية إحلال وتجديد كوبري مشاة مدينة المحلة الكبري سري خدمة بين الناس

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