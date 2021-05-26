أهالى منطقة العباسى فى الغربية يناشدون المسئولين لإحلال وتجديد الكوبرى

استغاث أهالى منطقة العباسى التابعة لمركز ومدينة المحلة الكبرى محافظة الغربية ، في رسالة بعثوا بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من المخاطر التي تسببها الأجزاء المتهالكة في الكوبري العلوي أمام محطة القطار وتؤثر على الجسم الخرسانى للكوبرى ما يعرض أرواح المارة للخطر.



وقال المواطن شادي محمد في رسالته: “نعاني أشد المعاناة من كوبرى مشاة العباسى المتهالك المحلة الكبرى أمام محطة القطار بالمحلة الكبرى متهالك والبارومة تمكنت من كل أركان الكوبري وهناك فواصل تمكن منها الصدأ والمواطنين يمرون من تحتة والسيارات ويكاد تقع قطع من الكوبرى عليهم و ذلك خطر داهم على حياة المواطنين.



وأضاف، ناهيك عن اليفط المتهالكة التي تكاد تسقط والقمامة أعلى الكوبري الذي أصبح وكر للخارجين عن القانون ليلاً والحقن منتشرة أعلى الكوبري التي يتم أخذ بها كل أنواع المخدرات التي تؤخذ بالوريد.



وأشاروا إلى أن المشكلة في الصدأ الذى أدى إلى تآكل الكوبرى بأكمله والأعمدة الخرسانية متهالكة وأنها تقوم بتسريب مياه الأمطار مما ينذر بحدوث كارثة ومن المفترض أن يتدخل المسئولون فورا لإيجاد حل لهذا الكوبرى، إما بإجراء عملية الإحلال والتجديد، أو بإنشاء كوبرى آخر.



وناشد الأهالى المسئولين فى الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحلة الكبرى، بسرعة إصلاح الكوبري، لتفادي حدوث أي كوارث خاصة فى فصل الشتاء وفى حالة زيادة سقوط الأمطار ما يعرض أرواح الأهالي للخطر.



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