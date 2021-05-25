أسوان يقنتص فوزا مثيرًا علي غزل المحلة بهدف عمرو الحلواني

انتفض أسوان بفوز مثير على حساب ضيفه غزل المحلة بنتيجة 1-0 على ملعب أسوان مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 24 للدوري المصري.

سجل هدف اللقاء اللاعب المخضرم عمرو الحلواني في الدقيقة 40 ، وأعاد الانتصارات الغائبة لفريقه منذ 5 مباريات متتالية.

ومرت 15 دقيقة أولى دون أي خطورة فعلية على مرمى أي من الفريقين والتعادل السلبي مازال مستمراً.

وفي الدقيقة 27 جاءت أخطر كرات مباراة أسوان وغزل المحلة بحصول غزل المحلة على ركلة حرة مباشرة من حدود منطقة جزاء أسوان سددها أحمد الشيخ خطرة ولكن أخرجها حارس المرمى ركنية نُفذت وأبعدها الدفاع.

وفي الدقيقة 30 جاءت فرصة خطيرة أخرى للمحلة حين أرسل بلحة الكرة لزميله عبده يحيى بحدود منطقة جزاء أسوان ولكن تسديدته مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 40 تقدم عمرو الحلواني بالتخصص لفريق أسوان بهدف من ركلة حرة مباشرة من أمام منطقة جزاء غزل المحلة.

وسجل محمد أسامة الهدف الثاني لأسوان في الدقيقة 65 ولكن الحكم بعدما عاد لتقنية الفيديو VAR ألغى الهدف بداعِ لمس الكرة ليد مهاجم أسوان.

وفي الدقيقة 82 كاد يعزز محمد أسامة تقدم أسوان بهدف ثاني ولكن أخرج حارس غزل المحلة رأسيته بنجاح لركنية تم تنفيذها وأبعدها دفاع المحلة.

ورفع أسوان رصيده بقيادة مدربه علاء عبد العال إلى 24 نقطة في المركز الخامس عشر وله مباراة مؤجلة ضد الأهلي بينما تجمد رصيد المحلة بقيادة مدربه خالد عيد عند 31 نقطة في المركز الثامن.