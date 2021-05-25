سفير مصر بواشنطن يبعث رسالة مهمة إلى إدارة بايدن بشأن القضية الفلسطينية

كتب سفير مصر لدى واشنطن، معتز زهران، مقالًا حول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ودور مصر وواشنطن، في إمكانية إحلال السلام وحل الصراع القائم منذ عقود.

وقال زهران في مقال على موقع شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، إن مصر بذلت جهودًا على مدار الساعة خلال الأسبوعين الماضيين لإنهاء الصراع المميت بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مشيرًا إلى أن المفاوضين المصريين خاضوا منذ اللحظة الأولى محادثات مع حركة حماس والقيادة الإسرائلية لوقف إطلاق النار.

وأضاف زهران أن الشراكة الوثيقة بين الولايات المتحدة ومصر مكّنت من تحقيق وقف إطلاق النار بين الجانبين.

وأكد زهران أن مصر لن تدخر جهدًا لإحلال السلام في المنطقة، وكان ذلك جليًا خلال حرب عام 2014، عندما لعبت القاهرة دورًا فعالًا للتوصل إلى هدنة بين حماس وإسرائيل.

وشدد السفير زهران على أن مصر لن تقبل أبدًا بفكرة أن إراقة الدماء التي تحدث في المنطقة أمرًا حتميًا، مؤكدًا أن الحل الدائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي يجب أن يبدأ الآن.

وأشار زهران إلى أن مصر على استعداد لفعل كل ما يلزم للمساعدة في التفاوض من أجل الوصول لحل دائم لهذا الصراع، داعيًا الولايات المتحدة إلى استئناف عملية التفاوض على الفور.

ولفت سفير مصر في واشنطن إلى أن مصر والولايات المتحدة يمكنهما أن يشكلا حوارًا صادقًا ومفتوحًا مع إسرائيل حول الخطوات الملموسة الواجب اتخاذها تجاه السلام، مثل تجنب أي خطوات إضافية تضر بالسكان ووضعية القدس التي احتلتها إسرائيل منذ عام 1967.

وتابع: "في المقابل يجب على القاهرة وواشنطن إقناع الفلسطينيين بالعمل في هذا الصدد من أجل تحقيق السلام، وإقناع الأطراف بالتخلي عن أسلحتهم للأبد.

وأكد السفير المصري على ضرورة احتواء الفصائل المسلحة التي ترفض جهود السلام وتسعى إلى زعزعة الاستقرار، مهما كان اسمها وتحت أي فصيل تنتمي، وذلك عن طريق تقويض دعمها وتمويلها.

وشدد السفير زهران على أهمية تعزيز السلطة الفلسطينية الممثلة في الرئيس محمود عباس، والذي تم تهميشه من قبل حماس، خلال الصراع الأخير مع إسرائيل، موضحًا أن الرئيس عباس يمتلك كل المؤهلات والاستعدادات للعودة إلى طاولة المفاوضات لإجراء مناقشات جادة وذات مغزى.

وتابع: "يجب أن نواصل التقدم نحو السلام، وإلا فإننا نجازف بمواصلة المعاناة من هذه الحلقة المفرغة من اليأس وإراقة الدماء".