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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ضلّت طريقها.. رجل يطلق رصاصة على رأس فتاة في مزحة

اطلاق نار
اطلاق نار

إنتشر مقطع فيديو لرجل يمازح فتاة في الشارع، يظهر الفيديو إطلاق الرجل رصاصة على رأسها عن طريق الخطأ.

وبحسب ما نشرته وكالة الصحافة الفرنسية، شوهد دينيس إيجوروف البالغ من العمر 42 عاما وهو يوجه مسدس الى رأس شابة مجهولة لحظة إطلاقه رصاصة عليها يترك ثقبا واضحا في جبينها، في موسكو عاصمة روسيا، الجمعة الماضية.

https://video.dailymail.co.uk/preview/mol/2021/05/24/2542036150804067052/636x382_MP4_2542036150804067052.mp4

وقبل لحظات من إطلاق النار، صوّب الرجل مسدسه نحو رأس المرأة الأخرى التي دفعت يده جانباً قبل أن يتجه نحو الضحية التي تم نقلها إلى المستشفى حيث ورد أنها أُدخلت قسم جراحة المخ والأعصاب.

وقال الأطباء، إن العظام الأمامية لجمجمتها ظلت سليمة، لكن الأنسجة تضررت بشدة، وإن العلاج الترميمي سيستغرق وقتاً طويلاً.

كما أن الدافع وراء إطلاق النار لا يزال غير معروف أيضاً، لكن هناك تكهنات بأنه كان نتيجة لمزحة «ضلت طريقها».

وقالت المرأة الأخرى التي شوهدت في اللقطات لوسائل إعلام محلية «كنا نتحدث ونمزح عندما صوب البندقية نحوها، وسألها عما إذا كانت خائفة منها، وأطلق عليها الرصاص».

وأضافت المرأة، أنها جاءت مع الضحية لترتيب درس شخصي مع دينيس إيجوروف الذي يعمل مدرباً للتزلج على الجليد في مدرسة رياضية محلية للأطفال.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن زبائن دينيس إيجوروف قولهم، إنه «شخص مهذب ومسؤول ودقيق». لكن قال زملاؤه، إنه غالباً ما كان يتصرف بعدوانية تجاههم.

رصاصة دينيس إيجوروف موسكو روسيا مسدس الضحية المستشفى جراحة المخ والأعصاب إطلاق النار

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