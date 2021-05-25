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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حق لا يسقط.. أول تعليق للرئيس العراقي بشأن أحداث ساحة التحرير

الرئيس العراقي
الرئيس العراقي

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الثلاثاء، أن الكشف عن قتلة المتظاهرين والناشطين حق لا يسقط.

وقال صالح في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، إن "الكشف عن قتلة المتظاهرين والناشطين حق لا يسقط، واستخدام الرصاص في التظاهرات يجب أن لا يمر من دون تحقيق ومحاسبة".

العراق: فتح تحقيق شفاف بشأن أحداث تظاهرة ساحة التحرير ببغداد

وأضاف أن "حماية الأمن والممتلكات العامة واجب وطني"، معتبراً أن "‏التظاهر السلمي حق دستوري وتجسيد لاصرار العراقيين على دولة مقتدرة ذات سيادة، وتحقيق تطلعات شبابنا يستدعي ضمان انتخابات نزيهة".

وكان رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أكد في وقت سابق، عزمه فتح تحقيق شفاف حول حقيقة ما حدث في تظاهرة ساحة التحرير ببغداد.

وقال الكاظمي في تغريدة له على حسابه بموقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "دعمنا حرية التظاهر السلمي في العراق، وأصدرنا أوامر مشددة بحماية التظاهرات وضبط النفس ومنع استخدام الرصاص الحي لأي سبب كان".

‏وأضاف: "اليوم سنفتح تحقيقا شفافا حول حقيقة ما حدث في اللحظات الأخيرة من تظاهرة ساحة التحرير لكشف الملابسات".

ولفت إلى أن "الأمن مسؤولية الجميع ويجب أن نتشارك جميعاً في حفظه".

وكانت وسائل إعلام عراقية ودولية أفادت بمقتل متظاهر على الأقل أو اثنين وإصابة العشرات في احتجاجات في بغداد.

وقالت وسائل الإعلام إن المتظاهر قتل إثر إصابته بطلق ناري، وفقا لمصادر طبية وأمنية.

العراق الرئيس العراقي احتجاجات أول تعليق برهم صالح

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