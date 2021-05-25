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رئيس التحرير
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ديني

رئيس جامعة الأزهر يثمن الجهود المبذولة بمركز قواعد بيانات الرسائل العلمية

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر يثمن الجهود المبذولة بمركز قواعد البيانات

ثمن  الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر الجهود التي بذلت بمركز قواعد بيانات الرسائل والأبحاث العلمية بكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر برئاسة الدكتور عبد الله سرحان، عميد الكلية، والدكتور محمد حسن سبتان، وكيل الكلية، ورؤساء القطاعات بالكلية. 

 

جاء ذلك خلال زيارته اليوم للكلية يرافقه الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث؛ للاطلاع على المجهودات المبذولة في المركز. 

 

واستمع رئيس الجامعة إلى وصف تفصيلي عما أنجز داخل مركز قواعد البيانات؛ من الانتهاء من تسجيل وأرشفة نحو 25 ألف رسالة علمية (ماجستير-دكتوراه) شملت القطاعات الثلاثة؛ اللغة العربية، وأصول الدين، والشريعة والقانون.
   

وأوضح عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر أن قاعدة البيانات هذه من شأنها أن تيسر على الباحثين وطلاب (الماجستير والدكتوراه) الحصول على براءات تسجيل الرسائل العلمية، وتوفر عليهم الوقت بعد أن كان يتحمل الباحث عناء السفر والمرور على عديد من الكليات والجامعات؛ للتأكد من أن موضوع بحثه لم يسبق تسجيله.

الأزهر جامعة الأزهر رئيس جامعة الازهر الدراسات العليا الابحاث قاعدة البيانات

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