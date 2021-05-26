كواليس جديدة عن الحالة الصحية لـ شريف دسوقي ودلال عبد العزيز.. وزير التعليم يوضح طريقة الامتحان في زمن كورونا

وزير التعليم يحدد موقف امتحان المواد غير المضافة للمجموع في الثانوية



أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع او الهوية ستتم في جميع المدارس الخاصة والحكومية والدولية والمنازل، موضحا أن الامتحانات التي لا تضاف للمجموع ستكون في المنزل.

وأوضح «شوقي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة «MBC مصر» أن هناك تنسيقا لاجتماع مع وزارة التعليم العالي قبل نهاية الأسبوع بشأن التنسيق لجميع فيئات الطلاب سواء الثانوية العامة والمنازل والشهادات الدولية. .. المزيد



بعد قرار السيسي لشريف دسوقي .. أول تعليق من المهن الموسيقية



قدم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته واهتمامه بالفنان والفنانين، مؤكدا أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخيرة للفنان شريف الدسوقي اسعد الجميع.

وأكد زكي، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، مساء الثلاثاء، أن الرئيس السيسي دائما ما يقدر الفن والفنانين، مشيرا إلى أننا جميعا شاهدنا زيارة السيسي للفنانة شادية في المستشفى قبل وفاتها، وبعد أن عاد من أحد مؤتمر. .. المزيد

مصدر بهجتنا.. رامي رضوان: فراق سمير غانم صعب وكان مدرسة في عمل الخير



نعى الإعلامي رامي رضوان، الفنان الكبير سمير غانم والذي وافته المنية في الأيام الماضية .

وقال رامي رضوان في برنامجه " مساء دي إم سي " المذاع على قناة “ دي إم سي “، :” حبيت اكون متواجد على الشاشة كي اوضح بعض الحقائق والكواليس لأنه هناك بعض المعلومات غير الدقيقة فيما يتعلق بتطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز ” .. المزيد



محافظ الشرقية : ما يقرب من 8000 مواطن يتلقون اللقاح يوميا.. فيديو

قال دكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إنه خلال تلك الفترة ازداد عدد المتلقين للقاح كورونا بالمحافظة مؤكدا أن عدد من يحصل على اللقاح يوميا وصل إلى 8000 مواطن.

وأضاف غراب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كلمة أخيرة عبر فضائية أون أن فكرة القوافل الطبية كان لها دور كبير في توعية المواطنين وساعدتهم على التسجيل وارشاد المواطنين.

وتابع محافظ الشرقية أنه متاح لمن يريد النقل من مركز إلى مركز تجنبا للزحام الموجود بمراكز معينة وبإمكان المواطن البحث عن مركز به كثافة منخفضة. .. المزيد

معاش استثنائي.. المهن التمثيلية تكشف متابعة الرئيس السيسي لحالة الفنان شريف دسوقي .. فيديو



تقدم الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية بخالص الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي ، على متابعته لحالة الفنان شريف دسوقي وأعطى توجيهات بصرف معاش استثنائي فورا للفنان.

وأضاف زكي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كلمة أخيرة عبر فضائية أون ، أن الفنان شريف دسوقي كان يعاني من مرض السكر ويعالج منه .

وتابع نقيب المهن التمثيلية أنه منذ حوالي أسبوع عملنا وتواصلنا معه وأدخلناه المستشفي ولكنه رفض وسافر الإسكندرية وتم نقله للمستشفي وتم اكتشاف أنه يجب بتر القدم وتم إجراء العملية . .. المزيد

عبد المنعم سعيد يكشف سر اتصال جو بايدن بالرئيس السيسي مرتين



قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، إن جميع رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية يريدون الابتعاد عن مشكلات الشرق الأوسط، موضحا أن مصر لديها قدرة كبير في حل جميع مشكلات الشرق الأوسط؛ مما جعل الرئيس الأمريكي جو باديدين يتواصل مع الرئيس من أجلها.



وأضاف "سعيد"، أثناء استضافته ببرنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أن مصر تصدت منذ البداية للأزمة في قطاع غزة، ودعت إلى وقف إطلاق النار بين الطرفين؛ لافتا إلى أن الأكاذيب الإخوانية عن مصر صنعت الغشاوة وتضلل الرأي العام. .. المزيد

مش بنلبس أسود أمامها.. رامي رضوان: مسحة دلال عبد العزيز سلبية ولكن هذا لا يعني التعافي



كشف الإعلامي رامي رضوان، آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز بعد اصابتها بفيروس كورونا .



وقال رامي رضوان في برنامجه " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي "، :" قلب دلال عبد العزيز حاسس بوفاة سمير غانم لأنه كان رفيق الدرب وهناك ترابط في الأرواح في القلوب والعقول ".

وأضاف :" ندعي الابتسامات امام دلال عبد العزيز ومش بنلبس أسود أمامها". .. المزيد



وزير التعليم يكشف حقيقة تغير امتحانات الثانوية.. ورسالة عاجلة لـ أولياء الأمور



قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن قانون التعليم الحالي تم عمله عام ١٩٨١ وطلبنا تعديل في مادة منه فقط، مضيفا أن كل طلب يكون في صالح الطلاب والعملية التعليمية في مصر.

وأضاف شوقي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء اليوم الثلاثاء، أن لا تغير في أسئلة الامتحانات في امتحانات الثانوية العامة، مضيفا أن نظام الامتحانات سيكون إلكترونيا ولا علاقة له بتديل قانون التعليم. .. المزيد

لميس الحديدي : زيارة وزير خارجية قطر لمصر تهدف لعودة العلاقات إلى ما قبل 2013..فيديو

قالت الاعلامية لميس الحديدي إن زيارة نائب رئيس وزراء دولة قطر ووزير الخارجية للقاهرة ولقاءه بالرئيس عبد الفتاح السيسي زيارة تهدف إلى عودة العلاقات المصرية القطرية إلى مرحلة ماقبل عام 2013 .

وأضافت الحديدي خلال تقديمها برنامج كلمة اخيرة عبر فضائية أون أن مصر تتطلع لان تكون علاقاتها بالدول علاقات إخوة وصداقة ومتينة بين الدول فقط.

وتابعت مقدمة برنامج كلمة أخيرة أن .لقاء حمل رسالة من أمير دولة قطر والتي تضمنت دعوة للرئيس السيسي لزيارة الدوحة لتعزيز التباحث والعلاقات بين البلدين. .. المزيد

مع بدء الملء الثاني لسد النهضة.. أحمد موسى: تطور خطير للأزمة.. فيديو



قال الإعلامي أحمد موسى، ان السودان أعلن عن تطور خطير بخصوص سد النهضة، وهو أن إثيوبيا بدأت بالفعل في الملء الثاني لسد النهضة.

وأشار موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، إلى أن بداية الشهر الجاري كانت هناك أمطار غزيرة على هضبة إثيوبيا؛ ومن المرجح أن تكون بدأت فعلا ابتداء من يوم 5 مايو.



وقال موسى، أن مدير خزان سد الروصيرص السوداني، أكد أنه لم يتم رصد أي انخفاض في منسوب المياه. .. المزيد

أكد الإعلامي أحمد موسى، مواصلة دعمه للدولة في مواجهة من يتدخل في شئونها.



وأضاف أحمد موسى أثناء تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة “صدى البلد”، أن مكانة مصر اليوم مختلفة على الرغم من محاولات التي تعيق مصر في الوصول إلى مكانها الحالي.



وأوضح أحمد موسى، أن حضور رئيس جهاز أمن الدولة في قطر اجتماع وزير الخارجية القطري مع الرئيس السيسي يعني أن الملف الأمني رقم 1 بين مصر وقطر.



وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن رئيس جهاز أمن الدولة في قطر هو المعني بتسليم الإرهابيين وهذا يبعث برسالة للإخوان الذين تفاجأوا بهذه الزيارة. .. المزيد

نفرض إرادتنا .. أحمد موسى: متوقع دعوة الرئيس السيسي لزيارة تركيا في المستقبل



قال الإعلامي أحمد موسى، إنه من المتوقع ان يتم دعوة الرئيس السيسي لزيارة تركيا في الفترة المقبلة، موضحا أن قوة مصر الدولية والإقليمية تجعلها تفرض إرادتها على الجميع.

وأشار موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الرئيس السيسي لم يخطئ في حق أحد وينفذ وعده بمحاسبة المتآمرين على مصر؛ منوها أن قطر هي من جاءت إلى مصر ودعت الرئيس السيسي إلى الذهاب للدوحة.



ولفت موسى، أن حضور رئيس جهاز أمن الدولة القطري إلى مصر ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة واضحة إلى الإخوان والخونة الهاربة؛ موضحا أن مصر قدمت طلبا قبل ذلك بتسليم 220 هاربا .

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مفيش جديد.. المهن التمثيلية تكشف تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

قالت الفنانة نهال عنبر، عضو نقابة المهن التمثيلية، إن الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز مستقرة إلى حد ما، مشيرة إلى أن استقرار حالتها في حد ذاته أمر جيد، ونرجو الدعاء لها.

وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية «عزة مصطفي»،: «مفيش جديد في حالة دلال .. وياريت الناس تدعو لها لأنها أطيب وأجدع واحدة في الدنيا». .. المزيد