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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم زيارة القبور يوم الجمعة.. اعرف الضوابط الشرعية

حكم زيارة القبور
حكم زيارة القبور يوم الجمعة

حكم زيارة القبور يوم الجمعة.. زيارة القبور سُنَّةٌ في أصلها، مُستحبةٌ للرجال باتفاق جميع العلماء.

 

زيارة النساء للقبور


وقالت دار الإفتاء المصرية، إن زيارة النساء للقبور حلال، ولكن إذا التزمن بالآداب الشرعية، حيث قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: "أَلا إِنِّي قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلاثٍ ثُمَّ بَدَا لِي فِيهِنَّ: نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، ثُمَّ بَدَا لِي أَنَّهَا تُرِقُّ الْقَلْبَ وَتُدْمِعُ الْعَيْنَ وَتُذَكِّرُ الآخِرَةَ فَزُورُوهَا ولا تَقُولُوا هُجْرا... الحديث"؛ وقوله- صلى الله عليه وآله وسلم-: «زُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الآخِرَةَ».

 

وأشارت إلى أن زيارة القبور مستحبةٌ للنساء عند الأحناف، وجائزةٌ عند الجمهور، ولكن مع الكراهة في زيارة غير قبر النبي- صلى الله عليه وآله وسلم-؛ وذلك لِرِقَّةِ قلوبهنَّ وعدمِ قُدرَتهنَّ على الصبر.

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هل يجوز للمرأة الحائض زيارة المقابر؟


قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للمرأة الحائض زيارة المقابر، ولكن بشرط الالتزام بالآداب الشرعية.

 

وأضاف « ممدوح فى إجابته عن سؤال: « هل يجوز للمرأة الحائض زيارة المقابر؟»، أنه إذا كانت المرأة مستترة محجبة و آمنة على نفسها ومالها وعرضها وملتزمة بالصبر والسكينة ولا تفعل أفعال الجاهلية يباح لها زيارة القبور والموتي.

 

وأوضح أمين الفتوى أن المقابر ليست بمسجد ؛ لذا يجوز للمرأة الحائض أن تذهب لزيارة القبور، ولكن تمتنع من قراءة القرآن وهى حائض.

 

حكم تخصيص يوم الجمعة لزيارة المقابر


قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز زيارة المقابر، بشرط الالتزام بالآداب الشرعية، محذرة من فعل ما يغضب الله في هذا المكان من الصوت العالي بالعويل والبكاء والصراخ.

 

وأضافت دار الإفتاء المصرية، في ردها على سؤال : « هل يجوز للمرأة الحائض زيارة المقابر؟»، أنه يجب على المرأة عند زيارة القبور، أن تلتزم بارتداء الزي المحتشم وغير اللافت للأنظار وأن تتعفف عن كل ما يغضب الله وفعل أفعال الجاهلية.

 

وذكرت أنه يستحب زيارة المقابر والدعاء للأموات في أى وقت دون الالتزام بوقت محدد، وهناك بعض الآثار تقول "إن الله يطلق الأرواح يوم الجمعة" وبعض العلماء يستأنسون بهذه الآثار مع العلم أن بها ضعفا.

 

واستشهدت بقول رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: "أَلا إِنِّي قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلاثٍ ثُمَّ بَدَا لِي فِيهِنَّ: نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، ثُمَّ بَدَا لِي أَنَّهَا تُرِقُّ الْقَلْبَ وَتُدْمِعُ الْعَيْنَ وَتُذَكِّرُ الآخِرَةَ فَزُورُوهَا ولا تَقُولُوا هُجْرا... الحديث"؛ وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «زُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الآخِرَةَ».

 

هل يجوز للمرأة الحائض زيارة المقابر؟


قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للمرأة الحائض زيارة المقابر، ولكن بشرط الالتزام بالآداب الشرعية.

 

وأضاف « ممدوح فى إجابته عن سؤال: «هل يجوز للمرأة الحائض زيارة المقابر؟»، أنه إذا كانت المرأة مستترة محجبة و آمنة على نفسها ومالها وعرضها وملتزمة بالصبر والسكينة ولا تفعل أفعال الجاهلية؛ يباح لها زيارة القبور والموتى.

 

وأوضح أمين الفتوى أن المقابر ليست بمسجد؛ لذا يجوز للمرأة الحائض أن تذهب لزيارة القبور، ولكن تمتنع من قراءة القرآن وهي حائض.

 

حكم زيارة المقابر يوم العيد

قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن زيارة القبور في الأعياد جائزة، فمن تعود على زيارة القبور أول يوم العيد لا إثم عليه.

وأضاف «عبد السميع» خلال لقائه ببرنامج «الدنيا بخير» مع الإعلامية لمياء فهمي، على قناة «الحياة»، أن المستحب أن نجعل أول يوم للاحتفال بالعيد، وثاني يوم نزور أحبابنا في القبور.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الهدف من زيارة القبور؛ هو العبرة والعظة، مستشهدا بقول النبي- صلى الله عليه وسلم-: "إذا ضاقت بكم الصدور فعليكم بزيارة القبور"، فمن يزور أقاربه المتوفين؛ يتذكر أنه لا بد له من العمل الصالح حتى يقبل على الله بحسن الخاتمة.

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