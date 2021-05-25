تعرف على حقيقة اكتشاف بؤرة لانفلونزا الطيور في المنوفية

كشف الدكتو عادل عبد المنعم، مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية، حقيقة وجود بؤرة لانفلونزا الطيور بتحدي قري المحافظة، مؤكدا أنه يوجد مربي للنعام في إحدى القرى المجاورة وبعد فترة توفي عدد كبير.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الثلاثاء، أن هذا المربى اشتبه أن سبب الوفاة لانفلوتزا الطيور، وتم التحرك على الفور وكانت نتيجة بؤرة انفلونزا الطيور بالمنوفية سلبية ، مستدركا أنه الأمور مستقرة ولا يوجد أي وجود لمرض انفلونزا الطيور.

وفي السياق نفسه أشار الي تربية الطيور أمر مصرح به في القرى، لافتا إلى أن تربية النعام مجدية جدا في القرى وغير مسموح بهذا الأمر في المدن.

وأكمل أن المديرية، أنه نتابع دائما المربين والمزارع، ولابد من تواجد الأمن الحيوي في كل المزارع، لافتا إلى أن من يربي طيور في المدن يعرض نفسه للمسألة ويتم التخلص من المزرعة فورا.

وأكد الدكتور، أن لا يوجد أي تهاون في هذا الأمر.