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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزارة التضامن تكشف دور فريق التدخل السريع ..فيديو

التدخل السريع
التدخل السريع


قال محمد يوسف مدير  فريق التدخل السريع  بوزارة التضامن ، إننا نتلقى الشكاوى على الخط الساخن الخاص بالوزارة وهو 16439 و 16528 وبالتالي يقوم الفريق بالتحرك لمعاينة الشكاوي على أرض الواقع .

 


وأضاف محمد يوسف خلال مداخلة هاتفية في برنامج المواجهة المذاع على قناة اكسترا نيوز ، أن هناك حالات تم نقلها إلى دور الرعاية الاجتماعية من أجل تلقي كافة أشكال الرعاية وهناك حالات كانت تحتاج إلى علاج صحي قمنا بتحويلها المستشفيات المعنية التابعة لوزارة الصحة وهناك حالات كانت تحتاج إلى بعض المساعدات المادية .

 


وأوضح محمد يوسف ، أننا لا نأخذ احد بالعنوة ولكننا نقوم بأقنعة لأن ما نقوم به هو من اجل مصالحهم ومن اجل ان يعيش حياة كريمة وهناك تنسيق بيننا وبين جمعيات المجتمع المدني .

 

وتابع : أن  فرق التدخل السريع  متواجدة في الـ27 محافظة وتلقي الشكاوى من العديد من المصادر .

حياة كريمة وزارة التضامن المجتمع المدني التدخل السريع الرعاية الاجتماعية

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