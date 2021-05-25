«حروب بر مصر 2021»: من تاريخ ماليزيا وحماس

سلط الاغتيال الأخير لفادي البطش مزيدًا من الضوء على نشاط حماس في ماليزيا التي لطالما كانت على خلاف مع إسرائيل. قتل الأستاذ الفلسطيني فادي محمد البطش ، 35 عاما ، في إطلاق نار من سيارة مارة في 21 أبريل 2018 في كوالالمبور. وبحسب ما ورد كان باتش يسير من شقته لأداء صلاة الفجر في مسجد محلي في ضاحية غومباك في كوالالمبور عندما أطلق مسلحان عليهما النار على دراجة نارية. واتهم إسماعيل هنية جهاز التجسس الإسرائيلي الموساد بعملية الاغتيال. وفقًا لمقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز ، تم إرسال الدكتور بطش إلى ماليزيا للبحث والحصول على أنظمة أسلحة وطائرات بدون طيار لحركة حماس. ربما يكون باتش قد شارك أيضًا في التفاوض بشأن صفقات الأسلحة الكورية الشمالية عبر ماليزيا. وبحسب بعض المصادر ، فقد ساعد البطش في التوسط في الصفقة ، التي كشفتها مصر عندما صادرت شحنة من مكونات الاتصالات الكورية الشمالية المستخدمة في الذخائر الموجهة التي كانت تُنقل إلى غزة. ماليزيا ، التي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ، هى على خلاف منذ فترة طويلة مع اسرائيل . انتقد مهاتير محمد ، الذي شغل منصب رئيس وزراء ماليزيا لمدة 22 عامًا ، باستمرار إسرائيل وسياساتها ضد الفلسطينيين.

تتعاطف ماليزيا مع القضية الفلسطينية منذ عقود ، كما أن دعم القضية الفلسطينية عميقة في المجتمع الماليزي. تنشط المنظمات غير الحكومية الماليزية مثل فيفا باليستينا ماليزيا ، وأمان فلسطين ، وأقصى سياريف ، وشريان الحياة من أجل غزة في الدفاع عن القضية الفلسطينية ، وقد قامت بحملات توعية مكثفة على مر السنين ، مع التركيز على المساعدات الإنسانية. على مر السنين ، قدمت ماليزيا المساعدة للعديد من الأجانب من خلال برنامج ماليزيا بيتي الثاني (MMSHP) ، وجاء أشخاص من دول الشرق الأوسط ، بما في ذلك الفلسطينيين ، إلى ماليزيا لأغراض التعليم والأعمال والسياحة العلاجية وكذلك السياحة في جنرال لواء. ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن بعض الجامعات في ماليزيا كانت بمثابة أرض خصبة لنشطاء المتطرفين والإرهابيين. شاركت منظمات ومواطنون ماليزيون في أنشطة ضد إسرائيل Lifeline4Gaza (أو ، في الملايو ، "Talian Hayat Untuk Gaza") . كان جهدًا تعاونيًا بين المنظمات غير الحكومية الماليزية للانضمام إلى حملة دولية لدعم جهود حماس لكسر سنوات من الحصار الإسرائيلي على غزة. وكان عشرات الماليزيين على متن السفينة مافي مرمرة التي قادت الأسطول. على الرغم من الغارة على مافي مرمرة ، والتي أسفرت عن مقتل 9 نشطاء أتراك وإصابة 50 آخرين ، تم اعتقال جميع الماليزيين الـ 12 الموجودين على متن السفينة وإطلاق سراحهم لاحقًا من قبل إسرائيل ونقلهم بأمان إلى الأردن. في يونيو 2010 ، ندد رئيس الوزراء الماليزي ، نجيب رزاق ، باعتراض إسرائيل لأسطول غزة ، قائلاً: "أطلقت قوات الكوماندوز الإسرائيلية النار على النشطاء من دون طيار وحتى من الخلف ، وهذا عمل جبان لا يمكن التسامح معه. هؤلاء حدثت أعمال فاضحة لأن رجال العصابات في العالم ، إسرائيل ، يشعرون بأنهم محميون من قبل قوة عالمية ".

في 22 يناير 2013 ، عقب عملية عمود السحاب في غزة ، وصل رئيس وزراء ماليزيا ، محمد نجيب عبد الرزاق ، إلى غزة عبر معبر رفح برفقة وزير خارجيته ، أنيفة أمان ، ومسؤولين آخرين في زيارة قصيرة. والتقى رزاق بأعضاء مجلس النواب ورئيس وزراء حماس إسماعيل هنية. كما التقى عبد الرزاق عضو كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس. وأشاد هنية بالزيارة الدبلوماسية لماليزيا. وقال رزاق إن زيارته إلى قطاع غزة جاءت تعبيرا عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي. كما دعا إلى مسار سريع لحكومة فلسطينية موحدة بين الضفة الغربية وقطاع غزة. كما أكد الجانبان على فصل جديد في العلاقات بين فلسطين وماليزيا. وأثارت زيارة نجيب انتقادات من مكتب الرئيس محمود عباس الذي أصدر بيانا قال فيه إن السلطة الفلسطينية "تعلن رفضها واستنكارها لزيارة رئيس الوزراء الماليزي لغزة. إنها تقوض التمثيل الفلسطيني وتعزز الانقسام ولا تخدم المصالح الفلسطينية". واضاف ان مكتب عباس سيطلب من كوالالمبور "توضيحا". في 1 ديسمبر 2013 ، وصل وفد من حماس برئاسة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ، خالد مشعل ، إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور. وقالت مصادر في حماس إن مشعل التقى بالرئيس الماليزي ورئيس حزب المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة الحاكم ، إلى جانب مسؤولين آخرين. كانت هذه أول زيارة رسمية لممثلي حماس إلى ماليزيا. في عام 2013 ، تبرعت الحكومة الماليزية بمبلغ 6.4 مليون دولار لمشاريع بناء في قطاع غزة. قال الأمين العام لمجلس الوزراء الذي تديره حماس ، عبد السلام صيام ، إن وفدا من غزة زار ماليزيا ووقع اتفاقا مع الحكومة. وبحسب صيام ، تم تخصيص 4 ملايين دولار لبناء مدرسة فنية ماليزية في مدينة غزة ، ومليون دولار لبناء مكاتب إدارية لحكومة حماس ، و 700 ألف دولار لإضافة طابق جديد إلى مستشفى في مدينة غزة ، و تم تخصيص مبلغ مماثل لإعادة بناء مسجد دمر خلال الهجمات الإسرائيلية. في 22 يونيو 2014 اتصل خالد مشعل برئيس الوزراء الماليزي رزاق وأطلعه على آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية. وانتقد مشعل الكيل بمكيالين للمجتمع الدولي والأمم المتحدة عندما يتعلق الأمر بانتهاكات إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني. وحث رئيس الوزراء الماليزي على التحرك دبلوماسيا على المستوى الدولي لوقف العنف الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة والضغط عليها للإفراج عن المعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام. كما جرت محادثة هاتفية بين مشعل ووزير الداخلية الماليزي احمد زاهد حميدي.

لم تتبرع ماليزيا بسخاء لحماس فحسب ، بل سمحت أيضًا بتدريب مقاتلي حماس في البلاد. وكشف نشطاء حماس الذين تم استجوابهم أن أعضاء خلية تابعة لحماس تم تدريبها في ماليزيا كانوا يعتزمون تنفيذ هجوم عبر الحدود باستخدام مظلة آلية. في 21 يوليو 2014 ، اعتقل الجيش الإسرائيلي قائد خلية تابعة لحماس في خان يونس كان جزءًا من الكتيبة الإقليمية للحركة. قال المشتبه به لضباط الشاباك في غزة إنه انضم إلى حماس عام 2007 وأصبح جزءًا من جناحها العسكري ، كتائب عز الدين القسام. سافر المشتبه به إلى ماليزيا في عام 2012 ، حيث تعلم هو وتسعة أعضاء آخرين من حماس في تمرين عسكري استمر لمدة أسبوع كيفية الطيران بمظلة آلية. خضع أعضاء الخلية لجلسات تدريبية متكررة حول كيفية الطيران إلى إسرائيل وتنفيذ الهجمات ، وأمرهم قادة حماس بإبقاء تدريبهم في سرية تامة. نفى وزير الداخلية ، داتوك سيري د. أحمد زاهد حميدي ، مزاعم إسرائيل بأن ماليزيا تعمل كقاعدة تدريب لمقاتلي حماس. وقال إن ماليزيا تدعم النضال الفلسطيني من وجهة نظر أخلاقية وإنسانية وتتمتع بعلاقات دبلوماسية مع قادة الأمة المحاصرة . واضاف ان "جهاز الامن الاسرائيلي (الشاباك) يحاول فقط ابتكار دعاية لتشويه صورة ماليزيا باتهامات لا اساس لها". وطالب السلطات الإسرائيلية بتقديم دليل على الادعاءات التي ظهرت على السطح بعد إدانة المجتمع الدولي للفظائع التي ارتكبها النظام الصهيوني في غزة. كما ان نائب وزير الشؤون الداخلية الماليزي ، وان جنيدي جعفر ، نفى أيضًا أن بلاده سمحت لمقاتلي حماس بالتدريب على أراضيها.

في مايو 2014 ، اعتقلت إسرائيل 93 من نشطاء حماس في الضفة الغربية للاشتباه في قيامهم بإنشاء شبكة من الخلايا لارتكاب هجمات ضد إسرائيل وتنفيذ انقلاب للسلطة الفلسطينية. خططت الخلايا في الضفة الغربية والقدس لزعزعة استقرار المنطقة من خلال سلسلة من الهجمات الإرهابية المميتة في إسرائيل ثم الإطاحة بالسلطة الفلسطينية التي تحكم فتح. دبر المقر الرئيسي لحركة حماس في الخارج المؤامرة ، والتي تركزت على سلسلة من الهجمات الإرهابية الجماعية ضد أهداف إسرائيلية. كان الهدف زعزعة استقرار الأراضي الفلسطينية واستخدام عدم الاستقرار للقيام بانقلاب عسكري ، والإطاحة بحكومة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. وبحسب المصادر ، فإن خالد مشعل ، زعيم الجناح الخارجي لحركة حماس في قطر ، كان على علم بالمؤامرة على الرغم من عدم تورط حماس في غزة. بعد الاعتقالات والاستجوابات الإضافية ، صادر الشاباك والشرطة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي حوالي 600000 شيكل (171000 دولار) ، 24 بندقية - معظمها من طراز M-16 وستة مسدسات وسبع قاذفات صواريخ وكمية كبيرة من الذخيرة. وقدرت مصادر دفاعية تكلفة السلاح والذخيرة بعدة ملايين شيكل. كان من بين الأعضاء الرئيسيين في الشبكة الإرهابية الدكتور مجدي مفارجة ، من سكان بيت ليكيا ، حاصل على دكتوراه في علوم الكمبيوتر متخصص في التشفير والحرب السيبرانية. أرسلت حماس مفارجا إلى ماليزيا ، حيث تدرب على تشفير الرسائل واختراق الكمبيوتر. ووصفت مصادر أمنية مفارجا بأنه ممثل "لجيل جديد من أعضاء حماس" مضيفة أنه "ذكي للغاية" ويتقن برمجة الكمبيوتر. بحسب الشاباك ، تم اعتقاله في 22 مايو 2014 ، واعترف أثناء الاستجواب بأنه عمل كساعي لرسائل مشفرة على ما يبدو للجناح العسكري لحركة حماس.

أدى التصعيد الأخير في غزة إلى تكثيف نشاط التضامن الفلسطيني في ماليزيا. تحظى حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات الشعبية (BDS) ضد الشركات أو الامتيازات الدولية التي تربح من الأعمال التجارية مع إسرائيل بشعبية كبيرة في ماليزيا ، وخاصة بين مواطنيها الذين يشكلون غالبية مسلمة. لقد بذل النشطاء قصارى جهدهم للتدقيق في أي صفقات تجارية قد تشمل الشركات الإسرائيلية. آخر دعوة رفيعة المستوى هي مقاطعة Astro ، أكبر مزود خدمة تلفزيونية في ماليزيا ، والتي يُزعم أنها أبرمت صفقة تجارية مع شركة Amdocs ، وهي شركة برمجيات وخدمات إسرائيلية. ينتقد النشطاء الماليزيون والمنظمات غير الحكومية الشركات الأخرى متعددة الجنسيات والامتيازات التي لها موطئ قدم في ماليزيا ، مثل ماكدونالدز وتيسكو ، بسبب علاقاتهم التجارية المزعومة مع الحكومة الإسرائيلية. الشركات ، بدورها ، تعمل جاهدة لإدارة التصورات العامة السلبية من خلال التقليل من أهمية البعد السياسي لبصمتهم الاقتصادية في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. ولهذه الغاية ، فقد سلطوا الضوء باستمرار على مساهمتهم في الرفاهية الاجتماعية للمستهلكين الماليزيين من خلال توفير فرص العمل والنمو الاقتصادي للبلاد.

في عام 2014 ، دعا رئيس الوزراء السابق ، الدكتور مهاتير محمد ، الماليزيين إلى تقديم المساعدة ، ولو بطريقة بسيطة ، لتخفيف آلام الفلسطينيين المحاصرين من قبل الجيش الإسرائيلي. وقال إن مؤسسة بيردانا العالمية للسلام أنشأت صندوقًا يمكن الوصول إليه عبر الإنترنت لتمكين الجمهور من التبرع لأهالي غزة. وقال للصحفيين بعد إطلاق كتاب بعنوان "TPPA: ماليزيا ليست للبيع" "حتى الآن ، جمعنا 500 ألف رينغيت ماليزي ، ونحن نقبل أي مبلغ ، حتى 1 رينغيت ماليزي". قال الدكتور مهاتير ، الذي يشغل أيضًا منصب رئيس مؤسسة بيردانا العالمية للسلام ، إن المؤسسة ستطلب المساعدة من جيران فلسطين لتقديم المساعدات ، بما في ذلك الأموال والأدوية ، إلى الفلسطينيين. منذ استقلال ماليزيا ، وخاصة في ظل حكم مهاتير ، كان هناك جهد لتعزيز الوضع الاقتصادي والسياسي والعام للمسلمين في البلاد. منذ السبعينيات فصاعدًا ، كانت هناك عملية واضحة للتطرف الإسلامي ، ولعبت القضية الفلسطينية والأجواء المعادية للسامية اللاحقة دورًا مهيمنًا في هذا التطرف ، مما يساعد على تفسير العلاقات الوثيقة بين ماليزيا وحماس.

كانت ماليزيا وتركيا وقطر الداعمين الرئيسيين لحركة حماس في حربها ضد إسرائيل. وتعتبر ماليزيا حليف استراتيجي للولايات المتحدة في الحرب ضد الإرهاب (مثل تركيا وقطر) ، ، لكنها تدعم حماس علنًا. في تناقض مع السياسة الخارجية الماليزية المعادية لإسرائيل ، تشير البيانات الرسمية التي نشرها مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي (CBS) إلى ازدهار العلاقات التجارية بين البلدين ، وإن كانت للغاية.

