مرثا محروس تؤكد أهمية الشراكة بين الجمعية الإفريقية والجهات التشريعية

قامت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأمين المواطنة بحزب حماة الوطن، بزيارة للجمعية الأفريقية وتقديم التهنئة بمناسبة الاحتفال «بيوم أفريقيا»، يأتي ذلك بحضور السفير محمد نصر، رئيس الجمعية الأفريقية، والدكتورة آمنة فزاع، أمينة رئيسة نادي المرأة الإفريقي، وفي حضور وفد من الاتحاد العام للطلبة الأفارقة في مصر.

وقام السفير محمد نصر، بعقد لقاء مع النائبة مرثا محروس، ومرافقيها مستعرضًا تاريخ الجمعية والرابطة الإفريقية ودورها في دعم حركات التحرر الإفريقية في عهد الرئيس عبد الناصر، وحديث عميق للعلاقات المصرية الإفريقية عبر التاريخ المعاصر، ولجان الجمعية والخدمات التي تقدمها للطلاب والجاليات الافريقية.

واتفقت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب، مع السفير محمد نصر، على إقامة تعاون مشترك بين الجمعية والنائبة لمزيد من الخدمات للجاليات الإفريقية في مصر.

وأعقب اللقاء ندوة تحدث فيها معالي السفير عن تطور العلاقات المصرية الإفريقية، وتاريخ الجمعية منذ السفير عبد العزيز إسحاق، ثم الوزير بطرس غالى، حتى فترة السفير محمد نصر الدين.

وتحدثت النائبة مرثا محروس، عن أهمية الشراكة بين الجمعية والجهات التشريعية، لاسيما مجلس النواب، وإقامة جسور صداقة وشراكة حقيقة وأعربت عن سعادتها البالغة بالشرح والندوة المميزة، ثم تحدث الأمين العام لاتحاد الطلبة الأفارقة في مصر عن مصر، وأفريقيا ثم تحدثت الدكتورة آمنه فزاع رئيسة نادي المرأة الافريقية بالجمعية وتلى الكلمات فاعلية فنية لطلاب الاتحاد.

وفي نهاية اليوم اتفقت النائبة مرثا محروس، على إقامة لقاءات وزيارات متبادلة لمزيد من التعاون من أجل صالح المجتمع الإفريقي في مصر، وقدمت للجمعية باقة من الورود للتعبير عن سعادتها بهذا الاحتفال مهنئة كل القارة الافريقية بيومها متمنية لكل دول القارة ان يسود السلام والخير.