نهال عنبر : نقابة المهن التمثيلية لم تترك شريف الدسوقي منذ اللحظات الأولى

يمر بحالة من الاكتئاب كما يدعي البعض

قالت الفنانة نهال عنبر، إن نقابة المهن التمثيلية فى تواصل دائم مع الفنان شريف الدسوقي منذ اللحظات الأولى لمرضه.

أضافت "عنبر" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي" تامر أمين "فى برنامج" آخر النهار "المذاع على قناة" النهار"، أن نقابة المهن التمثيلية كانت تتواصل معه للسفر الى محافظة الإسكندرية و إجراء العملية هناك.



أوضحت، أن الفنانة" بدرية طلبة "و الدكتورة "امل النجار "هم من تولوا إقناعه بإجراء العملية و بالفعل تمت العملية، منوهة إلى أن الفنان شريف الدسوقي متقبل الوضع و لم يمر بحالة من الاكتئاب كما يدعى البعض لانه كان يعلم بحدوث ذلك من قبل.

و تابعت:" أن كل عضو فى نقابة المهن التمثيلية يعمل دون الالتفات إلى الشائعات و على رأسهم الدكتور" أشرف ذكى" نقيب المهن التمثيلية و الذى تولى الموضوع بنفسه منذ البداية" .

و أكدت، أن الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية هى من ستتولى علاج الفنان شريف الدسوقي بالكامل.