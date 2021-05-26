أفضل 4 سيارات سيدان متوسطة فى السوق السعودى 2021.. باقة أقل من 160 ألف ريال | صور

يصنف سوق السيارات السعودى من بين أكبر الأسواق العالمية فى جذب كبرى العلامات، التى تتنافس فيما بينها لطرح أفضل ما لديها من الطرازات المنوعة مختلفة الفئات، خاصةً فئة السيدان المتوسطة التى تجذب شريحة كبيرة من المستهلكين.

يقدم موقع " صدى البلد " الإخبارى، قائمة بأفضل 4 سيارات سيدان فى السوق السعودية لموديلات عام 2021 .

1 ـ هوندا اكورد

تتميز سيارة هوندا أكورد موديل 2021 بخيارين من المحركات، الاول 4 سلندر بسعة 1500 سى سى، ينتج قوة 198 حصان وعزم دوران 300 نيوتن.متر، وتتسارع من صفر إلى 100 خلال 9.5 ثانية، و تبلغ سرعتها القصوى 195 كم/ س، بناقل حركة اوتوماتيك "CVT"، والمحرك الأخر سعة 2000 سي سي بقوة 250 حصان، و تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم فى خلال 8 ثوانى وتبلغ سرعتها القصوى 205 كم / س، وتاتى بناقل حركة ذو 10 سرعات.



حملت سيارة هوندا اكورد شاشة لمس مقاس 8 بوصة كبيرة يسهل رؤيتها من مقعد السائق، 4 مكبرات صوت ومخرجين USB وبلوتوث و أبل كاربلاي و أندرويد أوتو ، ومتوفرة بنظام ملاحة ومخرجين USB إضافيان.

السعر الرسمي لسيارة هوندا اكورد موديل 2021 فى السوق السعودى:

الفئة الأولى TLX بسعر 115 الف ريال سعودى.

الفئة الثانية TLX SPORT بسعر 126 الف ريال سعودى.

الفئة الثالثة TEXL بسعر 138 ألف ريال سعودي.

الفئة الرابعة T SPORT 2000 لتر بسعر 159 ألف ريال سعودى.



2 ـ شيفروليه ماليبو

مزودة بخيارين من المحركات، الأول رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 165 حصان، وعزم أقصى للدوران 250نيوتن. متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك، والمحرك الآخر ياتى بسعة 2000 سي سي تيربو، ينتج قوة 250 و عزم اقصى للدوران 350 نيوتن.متر، وتعتمد السيارة على منظومة الجر الامامى.

دعمت سيارة شيفروليه ماليبو موديل 2021 فى الأسواق السعودية بمجموعة من مواصفات الأمن والسلامة، الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، وفرامل يد كهربائية، نظام الثبات الإلكتروني، حساسات ركن خلفية.

السعر الرسمي لسيارة شيفروليه ماليبو موديل 2021 فى السوق السعودى:

الفئة الأولى LS بسعر 89 الف ريال سعودى.

الفئة الثانية LT بسعر 115 الف ريال سعودى.

الفئة الثالثة LT 2000 تيربو 127 ألف ريال سعودي.

الفئة الرابعة PREMIER 2000 تيربو 160 الف ريال سعودى.

3 ـ رينو ميجان

طرحت بمحركين، الاول 1600 سي سي، ينتج قوة 115 حصان، و عزم أقصى للدوران 156نيوتن/ متر، وتعتمد السيارة على منظومة الدفع الأمامى، و تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 10 ثوان، والمحرك الثانى ياتى بسعة 2000 سي سي، يمكنه اخراج قوة قدرها 140 حصان، وعزم اقصى للدوران 195 نيوتن. متر، و تبلغ سرعتها القصوى الى 210 كلم/س.



حصلت سيارة رينو ميجان على جنوط رياضية 16 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية مع إضاءة نهارية LED، وعجلة قيادة متعددة الاغراض، ومثبت سرعة، وزجاج كهربائي، وتكييف هواء أوتوماتيكي، ومقعد كهربائي يدعم فقرات القطنية، ومرايات جانبية كهربائية مع خاصية تسخين المرايا الجانبية.

السعر الرسمي لسيارة رينو ميجان موديل 2021 فى السوق السعودى:

الفئة الأولى PE بسعر 57 ألف ريال سعودى.

الفئة الثانية SE بسعر 67 ألف ريال سعودى.

الفئة الثالثة PE 2000 سي سي بسعر 69 ألف ريال سعودى.

الفئة الرابعة LE 2000 سي سي بسعر 85 ألف ريال سعودي.



4 ـ كيا سيراتو

متواجدة بمحركين، الأول بسعة 1600 سي سي 4 سلندر، يعطى قوة 126 حصان، مع عزم دوران 154 نيوتن متر، ويمكن لها التسارع من السرعة الصفرية إلى 100 كيلو متر في 12 ثانية، ويمكن لها أن تصل لسرعتها القصوى في 200 كيلو متر في الساعة، مع ناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات، وتعمل بمنظومة الدفع الأمامي.



أما المحرك الآخر يأتي بسعة 2000 سي سي 4 سلندر، ينتج قوة 150 حصان، مع عزم دوران 195 نيوتن.متر ويمكن لها التسارع من وضعية السكون إلى 100 كيلو متر في الساعة في غضون 10 ثوانى، تبلغ سرعتها القصوى 220 كم/س، وتقترن ناقل حركة أوتوماتيك بـ 6 سرعات.



تأتى بمجموعة من مواصفات الأمن والسلامة، الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، وفرامل يد كهربائية، نظام الثبات الإلكتروني، حساسات ركن خلفية.

السعر الرسمى لسيارة كيا سيراتو موديل 2021 فى السوق السعودى:

الفئة الأولى MPI BASE بسعر 63 ألف ريال سعودى.

الفئة الثانية MPI TOP بسعر 68 ألف ريال سعودي.

الفئة الثالثة MPI 2000 لتر بسعر 82 ألف ريال سعودى.