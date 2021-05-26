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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لقائدي السيارات.. 15 نصيحة لتجنب الحوادث خلال الشبورة المائية صباحا

القيادة أثناء الشبورة
القيادة أثناء الشبورة المائية

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان أصدرته، أمس الثلاثاء، من تكون شبورة مائية خفيفة صباح اليوم الأربعاء على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى السواحل الشمالية ومدن القناة.

 

وأوضحت الهيئة أن الشبورة المائية الصباحية، تعود إلى نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، كما تقل الرؤية بسبب الضباب المتكون نتيجة الشبورة، مما يزيد من احتمالية وقوع حوادث على الطرق السريعة.

 

ووفقا لما تقدم، أصدرت الهيئة، تحذيرا لقائدي السيارات، بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في الشبورة المائية بالأوقات الصباحية الباكرة.

وفي هذا الصدد، أعلنت الإدارة العامة للمرور، عددا من النصائح التي يجب اتباعها خلال تكون الشبورة المائية على الطرق صباحا.

 

وخلال السطور التالية نستعرض 15 نصيحة قدمتها الإدارة العامة للمرور؛ للحفاظ على سلامة قائدي السيارات أثناء نزول الشبورة الصباحية على الطرق، وهي كالتالي: 

 

1- الالتزام بتعليمات رجل المرور.

 

2- تهدئة السرعة قبل الدخول في الشبورة.

 

3- إضاءة جميع الأنوار الخاصة بالسيارة مع وضع النور الأمامي في الوضع المنخفض مع استخدام أنوار الشبورة إن وجدت.

 

4- فتح زجاج السيارة بدرجة تمنع تكثف الماء داخل السيارة.

 

5- استخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة حتى تكون مرئيا بالنسبة للغير.

 

6- سرعة سيارتك في حدود ما تسمح به الرؤية وليس في حدود السرعة القانونية بحيث تتمكن من التوقف عند رؤية الخطر قبل الاصطدام به.

 

7- استعمال مساحات الزجاج.

 

8- استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تشعر الغير بوجودك.

 

9- عدم التوقف في الشبورة على الطريق مهما حدث.

 

10- في حالة تعطل السيارة يتم تجنيبها في أقصى يمين الطريق وبعيدا عن نهر الطريق مع تشغيل جميع الأنوار وعدم النزول من السيارة حتى لا تعرض حياتك للخطر.

 

11- الشبورة غالبا ما تكون متقطعة ومتحركة؛ فلا ينبغي الإسراع في المسافة بين منطقة وأخرى؛ حتى لا تفاجأ بدخولك منطقة الشبورة بأسرع مما يجب.

 

12- ضاعف مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك.

 

13- السير في الحارة الوسطى من الطريق، والاسترشاد بالخطوط الأرضية؛ تحسبا لوجود سيارة معطلة بالحارة اليمنى.

 

14- لا تتخطى السيارة التي أمامك أثناء الشبورة.

 

15- إذا كانت سيارتك محملة بمواد سريعة الاشتعال؛ لا تدخل منطقة الشبورة، ويجب تجنيب السيارة بمكان آمن بعيدا عن الطريق؛ لحين انتهاء الشبورة.

هيئة الأرصاد الجوية شبورة مائية الطرق الزراعية الطرق السريعة السواحل الشمالية مدن القناه القاهرة الكبرى الشبورة المائية

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