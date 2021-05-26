الجيش المصري ينتشر في 3 دول .. ماذا يحدث ؟

قوة مصر العسكرية

تشارك القوات المسلحة في العديد من المناورات والتدريبات العسكرية المختلفة، في كلاً من "السودان - الإمارات - تونس"، حيث تنوعت تلك التدريبات ما بين "الجوية – البحرية – الدفاع الجوي - البرية"، مستخدمة فيها أحدث الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية، مما يظهر قوة الجيش المصري، وتنفيذها أكثر من تدريب في توقيت واحد، مع دول كثيرة.

والتدريبات العسكرية التي تنفذ تتنوع من حيث الأسلوب والتنفيذ، بالإضافة إلي المدارس المختلفة في التدريب منها المدرسة الشرقية منها والغربية، وذلك في دلالة واضحة على القدرة المصرية الخاصة بتنفيذ أي تدريب بكل مهارة وكفاءة قتالية عالية.

وعلى الرُغم من جائحة فيروس كورونا المتسجد "كوفيد - 19"، إلا أن ذلك لم يمنع تنفيذ الأنشطة والتدريبات العسكرية للقوات المسلحة، وذلك لتنفيذ أي مهمة تطلب من القوات المسلحة لحماية الأمن القومي المصري، والمصالح المصرية.

والمشاركة المصرية دليل واضح على قدرة الجيش المصري الكبيرة واستطاعاته لتنفيذ تلك التدريبات التي تتطلب الإمكانات القتالية والبشرية والفنية واللوجستية الهائلة، من أجل الوصول للمستهدف من تلك التدريبات، وهي الاستعداد والجاهزية القتالية للقوات المسلحة المصرية.

ولأن مصر الأكثر قوة وجاهزية من الناحية التدريبية والقتالية في منطقة الشرق الأوسط، تسعى العديد من الدول من أجل تنفيذ تدريبات ومناوارات عسكرية معها، سواء كانت تلك التدريبات داخل مصر أو خارجها، حتى وصل الأمر في بعض الأحيان أن تم تنفيذ تدريبات داخل وخارج مصر في نفس التوقيت.

التدريب العسكري "حماة النيل" بالسودان

أعلنت القوات المسلحة في بيان لها في الثاني والعشرين من شهر مايو، عن وصول عناصر من القوات المسلحة المصرية إلى السودان للمشاركة فى التدريب المشترك "حماة النيل" والذى تشارك فيه عناصر من القوات البرية والبحرية والجوية لكلا الجانبين بهدف تأكيد مستوى الجاهزية والاستعداد للقوات المشتركة وزيادة الخبرات التدريبية للقوات المسلحة لكلا البلدين والذي يأتي استمراراً لسلسلة التدريبات السابقة "نسور النيل -1 ونسور النيل -2".

ورحب اللواء ركن مالك الطيب مدير إدارة التدريب بهيئة الأركان السودانية، بالقوات المصرية المشاركة، وأشاد بما تتسم به القوات المصرية من كفاءة وجاهزية عالية وخبرات تدريبية وقتالية متميزة، مؤكداً أن التدريب يهدف إلى تبادل الخبرات وتعزيز سبل التعاون العسكرى بين البلدين.

التدريب العسكري "زايد 3" بالإمارات

أعلنت القوات المسلحة في 21 مايو، عن إنطلاق فعاليات التدريب المصرى الإماراتى المشترك "زايد 3" والذى يستمر على مدار أسبوعين بدولة الإمارات العربية المتحدة بمشاركة وحدات من القوات الخاصة لكلا البلدين.

ويشتمل التدريب على العديد من الأنشطة والفعاليات من بينها نقل وتبادل الخبرات التدريبية بين الجانبين، والتدريب على إدارة أعمال قتال مشترك بين العناصر المشاركة.

وقد تضمنت مراحل الإعداد لهذا التدريب رفع معدلات الكفاءة الفنية والقتالية للعناصر المشاركة والتأكيد على الأهداف التدريبية المطلوب تنفيذها خلال التدريب لتوحيد المفاهيم وصقل مهارات العناصر المشاركة بما يساهم فى تحقيق أعلى معدلات الكفاءة والإستعداد القتالى.

يأتي التدريب "زايد 3" فى إطار حرص القوات المسلحة على تعزيز أواصر التعاون العسكرى وتبادل الخبرات مع الدول الشقيقة والصديقة وفرض المواقف الطارئة وإيجاد أنسب الحلول أثناء إدارة العمليات المشتركة ضد القوى المعادية وتطوير العمل المشترك بين القوات المسلحة المصرية والإماراتية لمواجهة التحديات فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها المنطقة.

التدريب العسكري في تونس بمشاركة 12 دولة

في التاسع عشر من شهر مايو، أعلنت القوات المسلحة في بيان لها عن إنطلاق فعاليات التدريب البحرى المشترك "Phoenix Express-2021" والذى تجرى فعالياته لعدة أيام بالمياه الإقليمية لدولة تونس بالبحر المتوسط، بمشاركة 13 دولة "مصر وتونس والولايات المتحدة وبلجيكا واليونان وإيطاليا وأسبانيا ومالطا والمملكة المتحدة والجزائر والمغرب وليبيا وموريتانيا".

ويتضمن التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية التى تساهم فى تحقيق التجانس بين قوات الدول المشاركة، وعقد عدد من المحاضرات النظرية والتدريبات العملية والمؤتمرات التنسيقية بغرض توحيد المفاهيم فى تعزيز الأمن البحرى وتأمين خطوط المواصلات البحرية وأسلوب تنفيذ العمليات الإعتراضية بالبحر.

تأتى هذه التدريبات فى إطار خطة القوات المسلحة للتدريبات المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة بهدف تعزيز وتنمية علاقات التعاون العسكرى لمجابهة التحديات والعدائيات بمسرح عمليات البحر المتوسط وذلك فى إطار دعم العلاقات العسكرية وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية ونظائرها من الدول الشقيقة والصديقة.