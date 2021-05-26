موجز السوشيال.. عمر كمال لـ سمية الخشاب : أجيبلك ڤيلا ولا لامبرچينى .. ومحمد صلاح يودع فاينالدوم بـ رسالة خاصة

نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من الموضوعات المهمة المتعلقة بالسوشيال ميديا على مدار الساعة، نستعرض أبرزها فيما يلي:

محمد صلاح يودع فاينالدوم بـ رسالة خاصة عبر إنستجرام

الرضا بالمقسوم عبادة .. هبة مجدى تخطف الأنظار بـ اطلالة جديدة لها | شاهد

بعد استقرار حالتها .. أحمد الفيشاوى يدعو لـ دلال عبد العزيز ..شاهد

أجيبلك ڤيلا ولامبرچينى ... عمر كمال يشعل السوشيال ميديا بصورة له مع سمية الخشاب | شاهد

