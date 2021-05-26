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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

موجز السوشيال.. عمر كمال لـ سمية الخشاب : أجيبلك ڤيلا ولا لامبرچينى .. ومحمد صلاح يودع فاينالدوم بـ رسالة خاصة

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من الموضوعات المهمة المتعلقة بالسوشيال ميديا على مدار الساعة، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

محمد صلاح يودع فاينالدوم بـ رسالة خاصة عبر إنستجرام

الرضا بالمقسوم عبادة .. هبة مجدى تخطف الأنظار بـ اطلالة جديدة لها | شاهد

بعد استقرار حالتها .. أحمد الفيشاوى يدعو لـ دلال عبد العزيز ..شاهد
أجيبلك ڤيلا ولامبرچينى ... عمر كمال يشعل السوشيال ميديا بصورة له مع سمية الخشاب | شاهد
 

هبه مجدى سمية الخشاب محمد صلاح عمر كمال احمد الفيشاوي دلال عبد العزيز

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