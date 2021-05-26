سمّها عالي الخطورة .. لدغة كوبرا تصيب طفلًا بـ شلل في وجهه

تكثر هجمات الحيوانات المفترسة والزواحف خلال الفترة الأخيرة، فقد رصد العديد من الحوادث التي وقعت مؤخرًا، وكان آخر تلك الحوادث تعرض طفل هولندي يبلغ من العمر أربع سنوات لـ لدغة كوبرا في وجهه وتركت سمّها في دماء الطفل أثناء نومه خلال تواجده في رحلة سفاري في جنوب أفريقيا، أدى إلى إصابته بـ شلل.

تسبّبت العضة السامة في إصابة الطفل بـ شلل شديد في الوجه يخشى الأطباء أن يكون دائمًا، ولكن سيتم إخضاعه لجلسات إعادة التأهيل كمحاولة ليسترد الطفل صحته كما كانت من قبل.

كان الطفل ، الذي لم يتم الكشف عن اسمه ، في رحلة سفاري مع أسرته عندما تعرّض للعض في وجهه من قبل كوبرا موزمبيقي، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

تم إنقاذه من قبل أطباء في جنوب إفريقيا في مستشفى ريفي حيث تم إنعاشه وعلاجه بمضادات السموم، ثم تم نقل الطفل إلى هولندا بعد 12 يومًا حيث عولج في المركز الطبي بجامعة أوتريخت.

قال الدكتور "رينكل" في ورقة نشرها بخصوص حالة الطفل : "عضه الثعبان تحت عينه اليمنى التي كان سيفقدها لو لم يكن نائماً".

عندما وصل الصبي إلى المستشفى في مدينة أوتريخت أصيب خده الأيمن بالشلل وعضلات جفنه السفلي متوقفة عن العمل والتورم في وجهه يسبب له ألمًا شديدًا.

قام الدكتور رينكل بتشخيص حالة الطفل بشلل جزئي في الوجه ناجم عن السموم العصبية في سم الثعبان، فقد تحتوي الكوبرا الموزمبيقية على سم عصبي نادرًا ما يقتل ضحاياه ولكنه غالبًا ما يعميهم ويتركهم معاقين ومشوهين.

عادة ما يبصق الثعبان سمّه في عيون فريسته من مسافة تصل إلى 9.8 قدم (3 أمتار)، وأوضح الطبيب أنه تم عمل شقين تحت اللدغة لتصريف السائل المتراكم تحت جلد الصبي، وقد قلل النزيف من التورم في خد الصبي ، لكنه أدى أيضًا إلى تصلب الجلد وفقده بعض الحساسية في المنطقة.