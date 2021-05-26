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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بدء توريد القمح بالمحافظات وسط إجراءات مشددة للحد من كورونا.. الزراعة تزف بشرى

محصول القمح
محصول القمح

كشف الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، تفاصيل بدء توريد القمح بالمحافظات وسط إجراءات مشددة للحد من فيروس كورونا. 

 

قال القرش، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتليفزيون المصري، مساء الثلاثاء، إن الدولة المصرية رفعت أسعار القمح 25 جنيهًا عن العام الماضي، مضيفا أننا نزرع القمح بطريقة أفضل العلم الحالي. 

 

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن هناك تنسيقا كبيرا مع مختلف الوزارات في الدولة، وتم توريد ما لا يقل 3 ملايين طن وتم رفض ألفي طن، مستدركا أنها نسبة ضئيلة جدًا، ونعمل على الحفاظ على جودة المنتج من خلال طرق مختلفة مع الفلاح. 

 

وأكد الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أنه تمت زراعة أكثر من ٣.٤ مليون فدان قمح العام الحالي. 

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