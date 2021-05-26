خلال حفل عشاء
وزير الشباب يرحب بوفود اللجان الأولمبية ويؤكد : مصر تحتضن الرياضة الأفريقية
رحّب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بوفود اللجان الأولمبية الأفريقية المتواجدة في مصر خلال الفترة الحالية لحضور اجتماعات الجمعية العمومية الـ 19 لاتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية "أنوكا" والتي أختتمت أعمالها أمس الثلاثاء.
أكد وزير الشباب والرياضة ان الدولة المصرية تحتضن الرياضة الأفريقية، و دائما تفتح ذراعيها لاستقبال كل الأحداث الاأفريقية في أي وقت، وتسعي لتوفير كافة الإمكانيات من أجل إنجاح جميع الأحداث الرياضية لما تمتلكه مصر من بنية رياضية متميزة اشادت بها جميع الاتحادات الرياضية الدولية.
حضر حفل العشاء العديد من الشخصيات الرياضية والقيادية بحضور وزير الشباب والرياضة النيجيري صنداي دار ومصطفى براف رئيس الأنوكا وبتواجد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة وعمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة السابق، وعدد من نواب مجلس النواب والشيوخ النائب محمود حسين والنائب أحمد دياب والنائب عمرو السنباطي والنائب محمد الجارحي والنائبة أية مدني والنائب عمرو درويش والنائب سيد نصر.
بالإضافة إلي العديد من رؤساء الأتحادات الرياضية المختلفة، وبعض مسئولي الأندية ومنهم العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي والعميد صبري مصيلحي رئيس جهاز الرياضة العسكري ورئيس نادي طلائع الجيش المستشار محمد الدمرداش رئيس نادي الزهور وأسامة أبوزيد رئيس نادي الشمس ومحسن طنطاوي رئيس نادي الصيد وعمر جزارين رئيس نادي الجزيرة واللواء وليد المليجي رئيس نادي فروسية الحرس الجمهوري ، ولفيف من رؤساء تحرير الصحف.