وزير الشباب يرحب بوفود اللجان الأولمبية ويؤكد : مصر تحتضن الرياضة الأفريقية

خلال حفل عشاء

رحّب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بوفود اللجان الأولمبية الأفريقية المتواجدة في مصر خلال الفترة الحالية لحضور اجتماعات الجمعية العمومية الـ 19 لاتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية "أنوكا" والتي أختتمت أعمالها أمس الثلاثاء.



أكد وزير الشباب والرياضة ان الدولة المصرية تحتضن الرياضة الأفريقية، و دائما تفتح ذراعيها لاستقبال كل الأحداث الاأفريقية في أي وقت، وتسعي لتوفير كافة الإمكانيات من أجل إنجاح جميع الأحداث الرياضية لما تمتلكه مصر من بنية رياضية متميزة اشادت بها جميع الاتحادات الرياضية الدولية.



حضر حفل العشاء العديد من الشخصيات الرياضية والقيادية بحضور وزير الشباب والرياضة النيجيري صنداي دار ومصطفى براف رئيس الأنوكا وبتواجد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة وعمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة السابق، وعدد من نواب مجلس النواب والشيوخ النائب محمود حسين والنائب أحمد دياب والنائب عمرو السنباطي والنائب محمد الجارحي والنائبة أية مدني والنائب عمرو درويش والنائب سيد نصر.

بالإضافة إلي العديد من رؤساء الأتحادات الرياضية المختلفة، وبعض مسئولي الأندية ومنهم العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي والعميد صبري مصيلحي رئيس جهاز الرياضة العسكري ورئيس نادي طلائع الجيش المستشار محمد الدمرداش رئيس نادي الزهور وأسامة أبوزيد رئيس نادي الشمس ومحسن طنطاوي رئيس نادي الصيد وعمر جزارين رئيس نادي الجزيرة واللواء وليد المليجي رئيس نادي فروسية الحرس الجمهوري ، ولفيف من رؤساء تحرير الصحف.