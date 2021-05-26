مؤلف هجمة مرتدة يكشف أبرز تفاصيل نجاح المسلسل والمواقف الصعبة في التصوير

قال الدكتور باهر دويدار مؤلف مسلسل هجمة مرتدة ، إن المسلسل وثيقة تاريخية لمرحلة مهمة فى تاريخ المنطقة العربية بأكملها وليس فى تاريخ مصر فقط.



أضاف "دويدار "خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى تامر أمين فى برنامج" آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أنه لابد من تحرى الدقة من المعلومات وخصوصا عند عمل مسلسل أشخاصه مازالوا على قيد الحياة و ذلك حدث فى مسلسل الاختيار 1.



وأوضح مؤلف مسلسل هجمة مرتدة ، أنه يحمل أمانة فى توصيل رسالة للمواطنين لذلك عند كتابته لأى معلومة فى المسلسل كان يتوخى الحذر دائماً، مضيفاً أنه يتم الآن تجهيز جزء ثان من المسلسل وسيكمل معركة الوعى لدى المواطن.



وتابع أننا نعيش فى معركة وعى لفترة طويلة ومهمته هى توصيل الرسالة للمشاهد بكل شفافية و شرح كل الأمور لهم دون فرض أى حكم سواء على الأحداث أو الأشخاص وللمواطن بعد ذلك حرية أخذه موقف تجاه المسلسل.