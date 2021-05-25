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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سفير الاتحاد الأوروبي وممثل الغذاء العالمي يزوران عددًا من المدارس المجتمعية بقنا والأقصر

وفد الاتحاد الأوروبي
وفد الاتحاد الأوروبي يصل الأقصر

 زار السفير كريستيان برجر رئيس وفد مفوضية الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي منجستاب هايلي عددا من المدارس المجتمعية في قنا والأقصر.


وذكرت سفارة الاتحاد الأوروبي - في بيان اليوم الثلاثاء - أن الزيارة تهدف للتعرف على استدامة نتائج المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي بمنحة قدرها 60 مليون يورو في "تعزيز الوصول إلى التعليم ومكافحة عمالة الأطفال" الذي نفذه برنامج الأغذية العالمي بالشراكة مع مصر من 2014 إلى 2019 في 16 محافظة.


وأشارت إلى أن المشروع عزز الوصول إلى المنصات التعليمية واستخدامها وتمكين المعلمين من خلال التدريبات المستمرة وتحسين تغذية الأطفال عبر الوجبات المدرسية ودعم التمكين الاقتصادي للمرأة وتحسين الوعي بشأن قضايا مجتمعية رئيسية.


وأوضحت السفارة أن السفير كريستيان برجر التقى خلال الزيارة بمحافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم؛ حيث ناقشا المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي والتي تم تنفيذها في الأقصر والتعاون المستقبلي لصالح سكان المحافظة.
 

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