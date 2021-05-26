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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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المسلماني: مصر تعود صانعا رئيسيا للسياسات في المنطقة

احمد المسلماني
احمد المسلماني

قال  الكاتب والمحلل السياسي أحمد المسلماني: إن  مصر بذلت مجهودا كبيرا في وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف أحمد المسلماني في حواره مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي "، :"  جهود مصر كللت بالنجاح بوقف إطلاق النار ،الذي تسبب في فزع وقتل وتشريد الفلسطينيين في قطاع غزة".

وتابع أحمد المسلماني:"  مسار مصر العاجل  تمثل في وقف إطلاق النار والأمر الثاني  هو إعادة إعمار غزة بعد الدمار الكبير الذي تسبب فيه غارات الاحتلال الإسرائيلي ".

واكمل  :" مسار مصر الرئيسي  هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة  ومصر لا تعمل فقط على نجاح الهدنة ولكن تسعى لـ  الوصول إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود 67 ".

وأضاف:" نشهد عودة مصر للعالم العربي والشرق الأوسط كصانع رئيسي للقرارات السياسية في المنطقة، ففي شرق المتوسط تم ضبط الصراع وتنافس القوى العسكرية ومصر حافظت على الاستقرار في شرق المتوسط، وفي ليبيا مصر وضعت خط أحمر أدى إلى استقرار الأوضاع في ليبيا، وفي السودان هناك تقارب مصري سوداني في الآونة الأخيرة ".

مصر غزة فلسطين احمد المسلماني اخبار التوك شو

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