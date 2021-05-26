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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خلال شهرين..مصر تسدد 700 مليون دولار لـ نادي باريس.. تفاصيل

البنك المركزي
البنك المركزي

تجري استعدادات علي قدم وساق داخل البنك المركزي المصري؛ لسداد مصر 700 مليون دولار لدول نادي باريس خلال الشهرين المقبلين .

وقال مصدر بارز داخل البنك المركزي المصري، لـ صدي البلد إن مصر ملتزمة بصورة كاملة بسداد ما عليها من التزامات مالية للمؤسسات المالية والدول رغم اثار جائحة كورونا، موضحا أن الدولة المصرية لم تتأخر يوما عن سداد تلك التعهدات حتي في احلك ظروفها الأمنية والسياسية في فترات سابقة.

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وأشار المسئول إلي أن الاحتياطي النقدي لمصر والذي سجل معدلات غير مسبوقة رغم جائحة كورونا اذ وصل لـ 40.343 بنهاية إبريل الماضي مقارنة بـ 38.2 مليار دولار في يونيو 2020 بمعدل زيادة وصل لـ2.143 مليار دولار.

وقال المسئول إن حجم الاحتياطي النقدي لمصر يستطيع تدبير احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية والمواد الخام وكذلك سداد الالتزامات الدولية المتفق عليها في مواعيدها خلال 7 شهور و 15 يوما وهو يتوافق مع المعدلات الدولية الآمنة.

إجمالي الأقساط 

وذكر المسئول أن مصر تسدد بصورة دورية إلتزامات مديونيات دول نادي باريس خلال قسطين سنويين بقيمة إجمالية تبلغ 1.4 مليار دولار سنويا، بحيث يتم سداد القسط الأول بقيمة 700 مليون دولار كل أول عام ميلادي " يناير " و القسط الثاني بنفس القيمة أول كل عام مالي " يوليو من كل عام". 

وقال المسئول ان عمليات التزام مصر برد ما عليها من مستحقات مالية له ابعاد كبيرة علي الاقتصاد القومي ومعدلات الاستثمار الاجنبي بخلاف ثقة المجتمع الدولي والمؤسسات التمويلية والمانحة في القيام بشراكات تنموية و التعاون مع مصر، بخلاف التقييمات الائتمانية عن الاقتصاد القومي والتي توجه بوصلة المستثمرين الاجانب للاستثمار داخل مصر.

وتبلغ جملة مستحقات دول نادي باريس طرف مصر نحو 6.46 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من العام المالي الجاري مقابل 5.55 مليار دولار عن الربع المناظر له بزيادة تبلغ ما يقرب من 900 مليون دولار.

ومع نهاية الربع الثاني من العام المالي الجاري وتحديدا في الفترة من أكتوبر حتي ديسمبر 2021/2020؛ وصل إجمالي الدين العام الخارجي إلي 129.2 مليار دولار  بنسبة 34% من الناتج المحلي الاجمالي بعد أن كان 112.7 مليار دولار بنسبة 31.2% من ذات الناتج المحلي، بنفس الفترة المناظرة له من العام المالي السابق بزيادة وصلت إلي 16.5 مليار دولار.

ويبلغ إجمالي عدد أعضاء دول نادي باريس نحو 19 دولة عضو هي (الولايات المتحدة الأمريكية ، المملكة المتحدة ، فرنسا ، ألمانيا ، سويسرا ، استراليا ، النمسا ، بلجيكا ، كندا ، الدنمارك ، فنلندا ، أيرلندا ، إيطاليا ، اليابان ، هولندا ، النرويج ، روسيا ، إسبانيا، السويد).

البنك المركزي الأوروبي نادي باريس اخبار مصر مال واعمال جائحة كورونا الإقتصاد المصرى

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