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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم صلاة الفجر بعد طلوع الشمس متعمدا.. الإفتاء تجيب

حكم صلاة الفجر بعد
حكم صلاة الفجر بعد طلوع الشمس

حكم صلاة الفجر بعد طلوع الشمس متعمدا .. أكد الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه لا يجوز تأخير صلاة الفجر عن وقتها بخروج الوقت بعد طلوع الشمس؛ مستشهدًا بقول الله- تعالى-: «فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا (103)» النساء.

وأوضح «الورداني» عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على “فيس بوك”، ردًا على سؤال: حكم صلاة الفجر بعد طلوع الشمس متعمدا؟ أن من أخذ بأسباب الاستيقاظ لصلاة الفجر؛ من النوم مبكرًا والقيام بالسنن المتعلقة بالنوم وإعداد المنبه أو الطلب من الأهل أن يوقظوه، ثم لم يستيقظ بعد ذلك، فلا إثم عليه؛ لأن ابن عباس روى أن رسول الله قال: « إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه » حديث حسن.

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وأشار إلى أن العبد يجب عليه في هذه الحالة، أن يبادر إلى قضاء الصلاة عندما يستيقظ؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: «من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك».

ونوه الدكتور عمرو الورداني، بأن من يتهاون في أمر الصلاة وتعمد إخراجها عن وقتها؛ يأثم لأنه فوت وقت الصلاة، مشيرًا إلى أن الإثم متعلق بالأخذ بأسباب الاستيقاظ للصلاة؛ من عدمه وأن الله- تعالى- قال: «فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا ...» التغابن، وقال أيضًا: «لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا» البقرة.

وقال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، إن صلاة المسلم للصبح بعد شروق الشمس؛ تعد قضاءًا وليست حاضرة.

حكم صلاة الفجر بعد طلوع الشمس حكم صلاة الفجر بعد طلوع الشمس متعمدا

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