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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حمدي عرفة: نحتاج لثورة في الإدارة المحلية لهذه الأسباب

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الدكتور حمدي عرفة أستاذ الإدارة المحلية، إنه الدولة في حاجة لعمل أكثر في ملف الإدارة المحلية، مضيفا أن إنجازات الدولة في حاجة للظهور من خلال الإدارة المحلية. 

 

وأضاف عرفة، في حوارا لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الثلاثاء، أن أي مشكلة تحدث في مصر ترجع للإدارة المحلية، مضيفا أن الإدارة المحلية لها دور كبير وهام في مجالات مختلفة.

 

وتابع أستاذ الإدارة المحلية، أن قانون الدولة للمحليات غير مكتمل، وهذا امر يعد تحدي كبير أمام المحافظين، مستدركا أنه نحتاج لثورة في الإدارة المحلية نظرا لاهميتها الكبيرة في الدولة. 

 

وأكد الدكتور حمدي عرفة أستاذ الإدارة المحلية، أنه أطمئن أهالي القرى أن القوات المسلحة تضع يدها على ملف الصرف الصحي في القرى لسرعة انجاز هذا الملف. 

 

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