استجابة لـ"صدى البلد".. وزير العدل يُقرر انعقاد جلسات المراغة في مقرها القديم بسوهاج

استجاب المستشار عمر مروان وزير العدل، لما نشره موقع صدى البلد، عن استغاثة محاميي مركز المراغة، شمالي محافظة سوهاج، من انعقاد جلسات قضايا دائرتهم، في مركز جهينة، شمالي الإقليم، حيث تم نقلهم إلى محكمة بشارع "أسيوط – سوهاج" منذ أكثر من 5 سنوات.

وقرر "وزير العدل" إعادة نقل مقر انعقاد جلسات محكمة المراغة الجزئية، ومحكمة المراغة لشئون الأسرة، إلى العقار الكائن بمدينة المراغة بشارع أسيوط- سوهاج، بجوار البنك الأهلي، عمارة كمال محمد درويش، بدلاً من العقار الحالي بمركز جهينة، وإليكم نص القرار:

نص قرار وزير العدل



وسبق أن نشر موقع صدى البلد، تقريرًا، بالصور، يرصد مُعاناة محاميي المراغة، جاء نصه كالتالي:

"يستغيث محامو مركز المراغة بمحافظة سوهاج، من انعقاد جلسات قضايا دائرتهم بمركز جهينة شمالي الإقليم، حيث تم نقلهم إلى محكمة بشارع "أسيوط – سوهاج" منذ خمس سنوات؛ لهدم محكمة المراغة الجزئية وإعادة بنائها لأي مشروع حكومي آخر، ليأتي قرار إزالة هذه المحكمة منذ عدة أشهر فقط، أي بعد نقل قضايا الدائرة إلى محكمة أخرى بطريق أسيوط – سوهاج، بالمحافظة، بعدة سنوات.

وأكدت الدكتورة نجلاء، المحامية لدى محاكم سوهاج، ابنة مركز المراغة، أن المحكمة التي تم نقلهم إليها، عبارة عن شقة بأحد العقارات على طريق "أسيوط – سوهاج"، وتتساءل: ما هذا الاحترام الذي يحترمونه لرجال القانون وقواته، فهل يستهزئون بمحاميي محافظة سوهاج من أبناء مركز المراغة بهذا الشكل المُهين.

وأشار محمد عبدالحميد، أحد محاميي مركز المراغة بسوهاج، إلى أن رئيس محكمة الأسرة تقدم بطلب لتحويل دائرتهم إلى مجمع محاكم مركز جهينة شمالي محافظة سوهاج، باعتباره أقرب لهم من الأخرى التي تم نقلهم إليها، مع توفير المواصلات اللازمة لهم، ليفاجأوا بأن هذه المواصلات سيارتين “ميكروباص” ينتظران المحامين ليتجمع منذ الساعة السابعة ونصف صباحًا، لإيصالهم إلى المجمع.

وأوضح "عبدالحميد" أن الجلسات تبدأ منذ الساعة التاسعة صباحًا وليس قبل ذلك، والمسافة بين المراغة وجهينة تستغرق من 20 دقيقة إلى 30 دقيقة، فلماذا نذهب إلى المجمع في تمام الساعة الثامنة صباحًا، نحن محامون ولسنا بائعي ألبان.

وبنبرة غضب يطفو على صوت المحامية العشرينية نهال عزالدين، وهي تقص لـ"صدى البلد" مُعاناتها مع المواصلات إذا ذهبت إلى الموقف الساعة الثامنة صباحًا، حيث تكون السيارتان اللتان وفرتهما النقابة لتوصيلهم من المراغة إلى مجمع محاكم جهينة قد غادرتا الموقف ذاهبتين بطريقهما إلى مركز جهينة.

فتضطر بصحبة زملائها من المحاميات لاستقلال سيارة إلى فزارة ثم يستقلن توك توك إلى مجمع المحاكم بالمركز، فيشقين فيه شقاءً لم يكن في حسبانهن عند دخولهن إلى كلية الحقوق رغبة في ممارسة مهنة المحاماة ذات يوم.

وأضافت "عزالدين" أن الطريق إلى محكمة جهينة غير مُمهد على الإطلاق، حيث إنه يوجد به زراعات وغير مُهيأ لسير سيارات ولذلك يستقلون "توك توك"؛ كي يصلون لها.

ولفتت "نجلاء" إلى أنه تم تقديم شكوى من قبل عدد من محامي المراغة، أمس الأحد، إلى رئيس محكمة سوهاج، في محاولة منهم لاسترجاع محكمة المراغة، وإعادة بنائها بذات الموقع الذي كانت مُقامة عليه من قبل.

واليوم يُطالب محامو محافظة سوهاج من ابناء مركز المراغة شمال الإقليم، بسرعة البت في أمر شكواهم، والرد عليهم بحل مُناسب لمشكلتهم، مُتمنين من المسؤولين المعنيين وضعهم بعين الاعتبار فهم رجال قانون.

ويحق لهم ممارسة أعمالهم بأماكن مُهيأة لذلك وتليق بوضعهم الإجتماعي، وتُناسب ظروفهم البيئية، موضحين أنهم بسبب تلك المأساة التي يعيشونها كل يوم، يذهبون إلى مكاتبهم في وقت مُتاخر من اليوم، فهم يذهبون إلى بيوتهم بسبب ذلك المشوار يوميًا عقب أذان المغرب.

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