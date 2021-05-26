عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. حفل فلكلور سودانى لاسيا مدنى بأوبرا الإسكندرية

الفنانة السودانية
الفنانة السودانية أسيا مدني

تستضيف دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر  فى  تمام السابعة من مساء اليوم الاربعاء حفلا فنيا للمطربة  وعازفة الايقاع السودانية اسيا مدنى حيث تقدم وصلة موسيقية من الفلكلور السودانى الأصيل الى جانب مجموعة من الالحان التراثية.

يشار إلى أن الفنانة آسيا مدنى مطربة سودانية الأصل، مصرية الهوية انطلقت فى مشوارها الفنى منذ عدة سنوات، واستقرت فى مصر، ووضعت بصمتها فى عدد من التجارب الموسيقية بساحة الأندرجرواند والموسيقى البديلة منها "أفريكايرو".

أقرأ أيضًا:

من مسرح «الليتوريا» و «زراعة الاسكندرية».. قصص تٌحكى لأول مرة عن سمير غانم

وانضمت مدني الى مشروع النيل الذى يضم عددا من  الفنانين وأكثر من ٣٠ نوعا موسيقيا من مختلف دول حوض النيل.

يأتي هذا الحفل وفق إجراءات احترازية تتبعها للحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال دخول الجمهور من بوابات التعقيم، وقياس درجات الحرارة، وتباعد المقاعد.

أخبار محافظة الإسكندرية اخبار المحافظات العازفة السودانية أسيا مدني حفل فني اوبرا الاسكندرية

ترشيحاتنا

الصحة العالمية تعلن إحصائية صادمة بشأن سلالة كورونا الهندية

أكبر من تمثال الحرية.. كويكب ضخم يمر على كوكب الأرض غدا

باقة أقل من 250 ألف جنيه..3 سيارات "هاتشباك" ألمانية فى سوق المستعمل

بعد جدل القبض على صحفي في طائرة.. ما تأثير الإجراءات الصارمة المتخذة ضد بيلاروسيا؟

بيلاروسيا تعلن إغلاق سفارتها في كندا.. و"ترودو" يهدد بتشديد العقوبات

تشمل العلاوات| 5 اختصاصات لـ المجلس القومي للأجور.. تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هكذا أخبروها.. ماذا قال الأطباء لـ دلال عبد العزيز عندما سألت عن سمير غانم؟

مذبحة فى الكاف .. إقالة 5 شخصيات مهمة داخل الاتحاد الإفريقي

جالاتا سراي يتفوق على بشكتاش في صراع ضم قفشة من الأهلي

شاهد.. وصلة رقص مثيرة لـ رانيا يوسف بفستان تايجر جريء .. فيديو

شوبير يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ رمضان صبحي

دلال عبد العزيز ودنيا سمير غانم أول المتبرعين لشريف دسوقي

تحذير من انتشار جائحة خطيرة بالتزامن مع كورونا

قرار عاجل من السعودية ضد إسرائيل |ما الأمر؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشف الفرق بين الفطر الأصفر والأسود والأبيض

بالريال السعودي .. سعر خرافي لفستان إليسا في أحدث ظهور

تكريم إيهاب فهمي في صدى البلد عن دوره في ولاد ناس .. صور

رابطة السيارات تناشد بتأجيل قرار إخلاء المعارض ونقلها خارج الكتلة السكنية

فيديو

فيديو جراف.. سمير غانم نجم الكوميديا والإكسسوارات

اتهموه بـ الجنون.. السبب الحقيقي وراء بتر قدم شريف الدسوقي

تعرض صاحبها للحبس وغرامة.. محظورات قانون البناء الموحد

فيديو جراف.. إنهاء خلاف سمية الخشاب وريم البارودي بسبب أحمد سعد

المزيد

ساحة رأي

مصطفى الشيمى يكتب : علبة سجائر

د. وائل رضا يكتب: مصر القوية .. فلسطين الأبية

أحمد الشناوي يكتب: المطورون الجدد

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (8)

المستشار سُليمان عبدالغفار يَكْتُب: «القُدْس».. والطَريق إلى السَلامْ

نيفين عباس تكتب: الإساءة العاطفية بإسم الحب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: من تاريخ ماليزيا وحماس

بهجت العبيدي

الفن .. الحلقة الأضعف؟!

إيمان الدربي

 نكاح الإسلام

محمد نوار

وَبِالأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

إلهام أبو الفتح

اللهم احفظنا من الأسود والأصفر والأبيض

أحمد فرغلى رضوان

سمير غانم ..شكرًا جزيلًا

ريهام مازن

السيسي يقود العالم !!

د.مجدي بدران

الزيهايمر والكورونا

اﻟﻤﺰﻳﺪ