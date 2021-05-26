اليوم.. حفل فلكلور سودانى لاسيا مدنى بأوبرا الإسكندرية

تستضيف دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر فى تمام السابعة من مساء اليوم الاربعاء حفلا فنيا للمطربة وعازفة الايقاع السودانية اسيا مدنى حيث تقدم وصلة موسيقية من الفلكلور السودانى الأصيل الى جانب مجموعة من الالحان التراثية.

يشار إلى أن الفنانة آسيا مدنى مطربة سودانية الأصل، مصرية الهوية انطلقت فى مشوارها الفنى منذ عدة سنوات، واستقرت فى مصر، ووضعت بصمتها فى عدد من التجارب الموسيقية بساحة الأندرجرواند والموسيقى البديلة منها "أفريكايرو".

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وانضمت مدني الى مشروع النيل الذى يضم عددا من الفنانين وأكثر من ٣٠ نوعا موسيقيا من مختلف دول حوض النيل.

يأتي هذا الحفل وفق إجراءات احترازية تتبعها للحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال دخول الجمهور من بوابات التعقيم، وقياس درجات الحرارة، وتباعد المقاعد.