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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الشئون العربية بالبرلمان : متانة العلاقات المصرية السعودية قادرة على مواجهة التحديات

النائب يسري المغازي
النائب يسري المغازي

أكد النائب يسري المغازي رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب على متانة العلاقات المصرية السعودية وتشعبها في مختلف المجالات وعمق الصداقة بين البلدين لمواجهة مختلف التحديات والأزمات.

 

وأضاف المغازي خلال تصريحات  له، أن العلاقات القوية بين مصر والسعودية تؤكد أن الشراكة بينهما استراتيجية وبناءة، في مختلف المجالات سواء ما يتعلق بتعاون الاجهزة الحكومية او في مجال القطاع الخاص، كما تشهد تطورا مستمرا.

 

وأشار  رئيس لجنة الشؤون العربية الى اللقاء الذي عقده الرئيس السيسي مع الوزير تركي آل الشيخ مستشار الديوان الملكي السعودي، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، حيث شدد الرئيس السيسي على الصلات المتينة بين مصر والسعودية في شتى المجالات وحرص القيادتين على تطويرها باستمرار.

 

وأوضح المغازي أن السنوات الأخيرة شهدت تمتينًا للعلاقات بين الدولتين باعتبار أن مصر والسعودية هما حجر الزاوية والاستقرار في المنطقة برمتها.

 

وأكد المغازي، أن مصر تقف ثابتة في الدفاع عن الأمن القومي العربي والخليجي وتعتبر أن المساس بأمن السعودية سواء عبر الميليشيات الحوثية أو غيرها مساسا بالأمن القومي العربي باكمله .

 

وأشار المهندس يسري المغازي الى وجود العديد من آفاق العمل السياسي والاقتصادي والثقافي المشترك بين القاهرة والرياض خلال الفترة المقبلة.

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