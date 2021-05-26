عضو لجنة التعليم: قرار سحب الحكومة لقانون الثانوية العامة يأتي استجابة لمطالب الأسرة المصرية..فيديو

قال النائب علاء مصطفى عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب: إن إعلان مجلس النواب عن سحب قانون الثانوية العامة مشهد ايجابي نظرا للدور المتكامل بين مجلسي النواب والشيوخ في مناقشة القوانين المهمة .

وأضاف مصطفى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج من مصر عبر فضائية سي بي سي أن القانون كان لا بد من وجود تعديلات فيه نظرا لأنه ا يزيد من الأعباء على الأسرة المصرية بسبب النظام التراكمي لـ 3 سنوات.

وتابع عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب أن قرار سحب الحكومة لقانون الثانوية العامة يأتي في استجابة لمطالب الأسرة المصرية ، مؤكدًا أنه سيتم دراسة القانون مرة أخرى.

وأشار مصطفى إلى أنه سيتم الاستمرار بالعمل بنظام الثانوية العامة الحالي بأن تكون الثانوية العامة سنة واحدة. مؤكدا أن هناك أبعاد مختلفة يجب النظر إليها في تعديلات قانون الثانوية العامة.