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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كاهن كاتدرائية العذراء بالأقصر يكشف تفاصيل وفاة الأنبا سلوانس .. فيديو

الأنبا سلوانس
الأنبا سلوانس

قال القس  شنودة راتب كاهن كاتدرائية العذراء بالأقصر إن الأنبا سلوانس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس بالأقصر الذي توفي إثر إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد، تمت إصابته رغم اتخاذه كافة الإجراءات الاحترازية . 

 

وأضاف شنودة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كلمة أخيرة عبر فضائية أون أن رحيل رئيس دير الأنبا باخميوس  بالأقصر أدى لتفجير الوضع الوبائي في أديرة المحافظة بعد وفاته متأثراً بالإصابة.

 

وتابع كاهن كاتدرائية العذراء بالأقصر أنه بسبب توافد أفراد الشعب والخدام والعمال مما قد يحدث بعض الاحتكاك اليومي الذي يسبب الإصابات .

 

وأشار شنودة إلى أن الأنبا  يوساب الأسقف العام  المسؤول عن إيبارشية مدينة الأقصر والنائب  البابوي  حيث أخذ  جرعة التطعيم الأولى والثانية وبقية الآباء والكهنة مما أسهم في زيادة إقبال أبناء الشعب  في تلقي اللقاح".

 

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