أستاذ مناعة: نحن في ذروة الموجة الثالثة لكورونا.. ولاتوجد أعراض خطيرة من الحصول على اللقاح.. فيديو

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم المناعة بجامعة عين شمس، إنه نحن الآن في ذروة الموجة الثالثة من فيروس كورونا ونتمنى أن تندثر تلك الموجة خاصة أن الناس بدأت تستفيد من الحصول على اللقاح.

وأضاف عقبة خلال تصريحات لبرنامج من مصر عبر فضائية سي بي سي أنه قد حصلت على جرعتين لقاح استرازينيكا ولم تظهر أي أعراض خطيرة.

وتابع رئيس قسم المناعة بجامعة عين شمس أن الأعراض الجانبية للقاح كورونا بسيطة للغاية ولا توجد أى أعراض خطيرة.

وأشار عقبة إلى أن المنظومة الصحية في مصر قادرة على تنويع مصادر الحصول على اللقاحات.