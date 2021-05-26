سوار النجار تستعرض جمالها بـ فستان أسود .. صور

نشرت الفنانة التونسية ​سوار النجار صورًا جديدة لها عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



ظهرت سوار النجار بإطلالة جذابة، مرتدية فستاناً أسود مكشوف الصدر وعاري الكتفين، وماكياج جذاب، وتسريحة شعر أبرزت جمالها، وكتبت"ابتسم لا احد يستحق ان تغير ملامحك الجميلة من اجله 😍 ❤️"



وتستعد المطربة سوار النجار لطرح أغنيتين جديدتين خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد الانتهاء من تسجيلهما ووضع اللمسات النهائية عليهما، من كلمات وألحان عزيز الشافعي.



سوار النجار مطربة تونسية درست الموسيقى في معهد الكونسرفتوار، وحققت النجاح بعد أن أصدرت ألبومها الأول بعنوان "ملامة فيك"، ثم قررت التواجد في مصر، وشاركت في عدة أعمال فنية ومنها: “بفعل فاعل”، "كلام جرائد".