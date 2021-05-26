أول ظهور لـ نجمة شهيرة بعد تحولها إلى رجل

تصدر النجم "إليوت بيج" الذي كان سابقا فتاة تحمل اسم (إيلين بيج) مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها بجسد عار لأول مرة منذ ديسمبر الماضي، وذلك بعد إجرائها عملية جراحية لتتحول إلى رجل.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، ظهر في الصورة التي نشرها عبر حسابه بموقع الصور "إنستجرام" وهو مُبتسم أثناء وقوفه بجوار حمام السباحة مرتدياً شورت سباحة رجالي، ومرفق بالكلمتين ( #transjoy و #transisbeautiful).

ووصف بيج صاحب الـ 34 عاما، الجراحة التي أجراها لإزالة أنسجة من الثدي بأنها أنقذت حياته، وفي حديثه إلى أوبرا وينفري الشهر الماضي قال إن ذلك جعله يشعر بالراحة في جسده ربما للمرة الأولى في حياته.

وأوضح أنه لم يشعر بالذعر قط بعد تحوله إلى رجل، وتلقى المنشور الخاص به على إنستجرام تفاعلا قويا وحظى بتفاعل أكبر من مليون إعجاب وعدد كبير من تعليقات المشاهير لدعمه بعد تنفيذ قراره بتحوله إلى رجل، وكذلك الإشادة بمظهره الجديد.



وكذلك عبرت وينفري دعمها من خلال إعادة نشر الصورة على حساب "أوبرا ديلي" على إنستجرام، وكتبت: "تبدو عليك السعادة.. يبدو أن إليوت سيكون أكثر إشراقًا من الشمس هذا الصيف".

ويعد بيج واحداً من المدافعين البارزين عن المثليين، وعبر تكرارا كيف منحته تجربة تحوله من أنثى إلى ذكر حياة جديدة، وقدرته من خلالها على النضال من أجل حقوق المتحولين، ولم يقتصر الأمر على تغيير حياته فحسب، بل إنه ساهم في إنقاذ عدد من المتحولين أيضاً ودعمهم.

وتحدث بيج بعد إجرائه عملية التحول عن المعارك القانونية التي يخوضها المتحولين جنسيا في الولايات المتحدة وتهددهم بمنع الحصول على العلاجات الطبية.

وعلى المستوى الشخصي ولد إليوت بيج في كندا، وحقق نجاحًا كبيرًا في فيلمه حيث لعب دور البطولة عندما كان مراهقاً في فيلم Juno عام 2007 - حيث حصل على ترشيح لجائزة الأوسكار، وغيرها من الأعمال سواء مسلسلات أو أفلام.