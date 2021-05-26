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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أفلام 2021

أكثر من 12 مليون جنيه.. فيلم أحمد نوتردام يواصل تصدره شباك التذاكر

أحمد نوتردام
أحمد نوتردام

وصلت إيرادات  فيلم «أحمد نوتردام» للفنان رامز جلال -أمس الثلاثاء 25 مايو- إلى 225 ألفاً و608 جنيهات، ليرتفع إجمالي إيرادات الفيلم إلى 12 مليونًا و648 ألفًا و352 جنيهًا ليتصدر الفيلم شباك تذاكر أفلام العيد.

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أبرزهم أحمد نوتردام وثانية واحدة.. 501 ألفا إجمالي إيرادات أفلام عيد الفطر

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رامز جلال يحقق أمس إيرادات 260 ألفا بفيلم أحمد نوتردام

بوستر فيلم أحمد نوتردام

شارك النجم الكوميدي رامز جلال جمهوره بالبوستر الرسمي لفيلم العيد “أحمد نوتردام”، ونشره من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتب رامز جلال معلقا من خلال البوستر:"بسم الله توكلنا علي الله والله المستعان واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.بوستر فيلم #أحمد_نوتردام .. لا تخافوا، ولكن هزروا .. عيد الفطر 2021 وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر".

 

أبطال فيلم أحمد نوتردام

أحمد نوتردام يشارك فيه بجانب رامز جلال وغادة عادل كل من خالد الصاوى، بيومى فؤاد، حمدى المرغنى، انتصار، وعدد من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف لؤى السيد، إخراج محمود كريم،  ويعتبر العمل هو التعاون الثالث على التوالي بين المخرج محمود كريم ورامز جلال بعدما قدما سويًا فيلم "رغدة متوحشة"، وفيلم "سبع البرومبة". 

 

تغيير اسم الفيلم 

وغير صناع فيلم رامز جلال الجديد "هيكل نظمي" اسم العمل إلى "أحمد نوتردام"، وذلك قبل طرح بوستر للعمل في الأسواق ومواقع التواصل، وكان محمود كريم مخرج الفيلم قد وضع اللمسات الفنية لمونتاجه، قبل عرضه في دور السينما لأول مرة أمس الخميس، والفيلم يشارك في بطولته غادة عادل وخالد الصاوى وبيومي فؤاد.

 

كواليس فيلم أحمد نوتردام

وكان رامز جلال قد انتهى من تصوير المشاهد الأخيرة من فيلمه الجديد "أحمد نوتردام"، بعد توقف التصوير فى شهر فبراير الماضى بسبب فيروس كورونا.

تم تصوير العمل فى حى المهندسين داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، كما تم تصوير عدد من المشاهد الداخلية للعمل، في أحد المراكز الطبية المتخصصة في علاج السمنة والنحافة. 

ملخص أحداث فيلم أحمد نوتردام

ويجسد الفنان رامز جلال شخصية طه الشاب الذي يعمل صحفيًا، ويعاني من مرض النحافة، ويتردد علي العديد من الأطباء، ولم يصلوا إلى أي سبب لهذه النحافة المفرطة.

وبسبب ما يعاني منه "طه" يتعرض للعديد من المشاكل التي تقلب حياته إلى أن يذهب للطبيبة "وفاء" التي تلعب دورها الفنانة غادة عادل، وتنشأ بينهما قصة حب كبيرة.

آخر أفلام رامز جلال

كانت آخر أفلام رامز جلال "سبع البرمبة" تأليف لؤى السيد، وإخراج محمود كريم وبطولة رامز جلال، جميلة عوض، محمد عبد الرحمن، بيومى فؤاد، محمد ثروت، مها أبو عوف وتدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، ويظهر رامز فى العمل بشخصية مهندس معمارى يقع فى عدة مواقف تقلب حياته رأسًا على عقب وظهر الفنان أحمد السقا والفنان ياسر جلال كضيوف شرف ضمن أحداث الفيلم. 

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