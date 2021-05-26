العسقلاني يفتح النار على محتكري سوق اللحوم

يخططوا لرفع الأسعار 30%

كشف محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء لحماية المستهلك، أسباب ارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا أن هذا له عده أسباب رئيسية.

وأضاف العسقلاني، في حواره لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الثلاثاء، أن ارتفاع أسعار الأعلاف ليست سببا رئيسيا في ارتفاع أسعار اللحوم، لافتا إلى أن هناك مجموعة مسيطرة على أسعار اللحوم في الأسواق ويجب التصدي لها.

وتابع رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء لحماية المستهلك، أنه هناك ارتفاع مفاجي في أسعار اللحوم في الأسواق، مضيفا أن المجرم في هذا الأمر تاجر الطبلية الذي ياخد من المزرعة وبيبع للجزار.

ووجه العسقلاني، حديثه للمستغلين، قائلا :"هنخلي المواشي بتاعتكم تقعد لبعد العيد، وتاكل فلوس باعلاف، وزي ما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي سابقا الحاجة اللي تغلى قطعوها، وحملة بلاها لحمة نجحت واثرت بشكل قوي في الأسعار في السوق".



وكشف رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء لحماية المستهلك، عن أن هناك خطط لرفع أسعار اللحوم قبل موسم العيد الأضحى بنسبة تصل ل ٣٠٪، مؤكدا أن هذا غير مقبول، و نعتبرها محاولات للسطو على المشتري.

وأنهى محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء لحماية المستهلك، أنه نريد تفعيل هشتاج بلاها لحمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا.