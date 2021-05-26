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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أفلام 2021

تخطى 8 ملايين جنيه .. فيلم ديدو بالمركز الثاني في سباق الإيرادات

فيلم ديدو
فيلم ديدو

وصلت إيرادات فيلم «ديدو» للفنان  كريم فهمي - أمس الثلاثاء 25 مايو- إلى 171 ألفاً و966 جنيهًا، ليرتفع إجمالي إيراداته إلى 8 ملايين و661 ألفًا و308 جنيهات، ليأتي ثاني أفلام العيد من حيث الصدارة بعد فيلم «أحمد نوتردام» لـ رامز جلال.

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فيلم ديدو يحقق إيرادات 182 ألف جنيه

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291 ألف جنيه.. إيرادات فيلم ديدو لـ كريم فهمي أمس

برومو فيلم ديدو

وطرح المنتج أحمد السبكي مؤخرا البرومو الرسمي لأحدث أفلامه بعنوان "ديدو" للنجوم كريم فهمي، حمدي الميرغني، محمد ثروت و بيومي فؤاد والذي من المقرر طرحه بالسينما احتفالا بعيد الفطر المبارك مع الجمهور.

وبمجرد نزول البرومو تفاعل معه العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي نظرا لما فيه من عناصر الإبهار بمشاهد الجرافيكس الضخمة التي خطفت أنظار المشاهدين والتي تقدم لأول مرة فكرة بهذه الطريقة داخل صناعة السينما بمصر والتي ظل صناع العمل يعملون علي مشاهد الجرافيكس والمونتاج لمدة عامين، بعد الانتهاء من تصوير العمل ليخرج بالشكل اللائق للجمهور.

 

أبطال فيلم ديدو

يذكر أن فيلم "ديدو – أرجوك لا تفعصني سهوا" تأليف كريم فهمي، إنتاج أحمد السبكي، إخراج عمرو صلاح، وبطولة كريم فهمي، أحمد فتحي، حمدي المرغني، بيومي فؤاد، محمد ثروت وهدى المفتي بالإضافة إلى عدد من النجوم ومن فكرة وإنتاج كريم السبكي ومحمد أحمد السبكي .

 

ملخص أحداث فيلم ديدو

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا حول الشاب ديدو الذي يقرر برفقة أصدقائه سرقة العالم الثري (بيومي فؤاد)، الذي يكتشف الأمر ويتمكن من تحويلهم بتجربة من تجاربه إلى عقلات أصابع، فيقعوا في العديد من المفارقات والمغامرات المثيرة.

 

عرض فيلم ديدو

حرص أحمد فهمي على مساندة كريم، ونشر صورة له من أمام بوستر فيلم "ديدو" في السينما، وكشف عن رأيه في الفيلم، قائلا: "بقالي كتير مشوفتش فيلم جامد كدة مبروك للنجم كريم فهمي ولكل زمايلي المشاركين في الفيلم ومبروك كريم السبكي ومحمد أحمد السبكي وخالد السبكي". 

فيلم ديدو فيلم ديدو برومو فيلم ديدو كريم فهمي ابطال فيلم ديدو ملخص أحداث فيلم ديدو

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