القصابين بالغرفة التجارية تكشف سبب ارتفاع أسعار اللحوم

قال محمد مدبولي، عضو شعبة القصابين "الجزارين" بالغرفة التجارية، إن أرتفاع أسعار الأعلاف سبب في إرتفاع أسعار اللحوم خلال الفترة الأخيرة في الأسواق المصرية، موضحا أن سعر طن العلف زاد ٤ آلاف جنيه أسبوعيا بشكل غير مبرر.

وأضاف في حواره لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الثلاثاء، أن المزارع تبيع المواشي بأسعار مرتفع بناءا على أسعار العلف.

وأكمل محمد مدبولي، عضو شعبة القصابين "الجزارين" بالغرفة التجارية، أن :"الزيادة تلتين وتلت في أسعار اللحوم المدبوحة"، مشير الي أن الدولة اتخذت قرارات هامة منذ خمس سنوات بوقف ذبح العجول البتلو.

وأردف أن الدولة لم تهتم بالعلف وهذه هي النقطة التي تسببت بشكل واضح في ارتفاع أسعار اللحوم، لافتا إلى أن سعر كيلو اللحم في الأسواق ١٤٠ جنية متوسط، والعجل حي سعر الكيلو فيه يصل ل ٦٠ جنيه.

