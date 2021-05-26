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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رضا شحاتة : الجونة يجهز مفاجأة للزمالك في مباراة الدوري .. فيديو

رضا شحاتة
رضا شحاتة

قال رضا شحاتة، المدير الفني لنادي الجونة، إن فريقه لعب أمام الاتحاد السكندري للفوز والنقطة كانت لا تكفي.


وأضاف رضا شحاتة، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن الجونة أغلق صفحة الاتحاد وسيعمل على الاستعداد للقاء الزمالك.


وأكمل: "طارق حامد لاعب مهم وغيابه سيؤثر على الزمالك، والحلول الفردية أبرز ما يميز الزمالك ونسعى لإغلاق مفاتيح لعبه،  نجهز مفاجأة الزمالك".

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وخطف فريق الجونة مساء الثلاثاء فوزاً صعباً أمام الاتحاد السكندري بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 24 من دوري WE.

سجل الجونة هدفه في الدقيقة 37 عن لاعبه عمر السعيد من ركلة جزاء قبل أن يلغي الحكم هدفًا سجله لاعب الاتحاد ويليامز في الدقيقة 43 بداعِ وجود تسلل بعد العودة لتقنية حكم الفيديو VAR.

ويُعد فوز الجونة أمام الاتحاد هو الأول منذ 16 أبريل الماضي حين فاز أمام إنبي؛ حيث هُزم بهدف أمام أسوان في دور 16 من الكأس ثم تعادل مع الأهلي بهدف لكل فريق قبل أن يسقط أمام الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين ثم العودة للتعادل أمام أسوان ثم الهزيمة أمام مصر للمقاصة قبل التعادل أمام غزل المحلة سلبياً بالجولة الماضية.

ورفع الجونة رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 30 في المركز 11 بينما توقف رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة 31 في المركز الثامن.

الزمالك طارق حامد الاتحاد السكندري رضا شحاته عمر السعيد مصر للمقاصة

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