طلائع الجيش: الفوز على دجلة كان ضروريا عقب الهزيمة أمام الزمالك.. فيديو

قال أحمد المهدي، المشرف العام على الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، إن فريقه حقق فوزا مستحقا على وادي دجلة باللقاء الذي جرى مساء الثلاثاء.



وأضاف أحمد المهدي ، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، أن طلائع الجيش كان يحتاج للفوز لاستعادة توازنه عقب الهزيمة التي تعرض لها أمام الزمالك.



وواصل: "كنا نسعى للخروج بنتيجة إيجابية أمام الزمالك ولكن الخسارة لم تصبنا بالحزن لأننا لعبنا أمام أحد أكبر الفرق في قارة إفريقيا".

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وحقق فريق طلائع الجيش فوزا مهما على وادي دجلة، بهدف دون رد، ضمن منافسات الأسبوع 24 من الدوري المصري WE.

وأحرز أحمد سمير لاعب طلائع الجيش هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 54 من عمر المباراة.

وجاء هدف طلائع الجيش بعدما أهدر سمير ركلة جزاء حصل عليها فريق طلائع الجيش بعد تصدي محمد عبد المنصف حارس المرمى للكرة، ولكن سمير استطاع تسديد الكرة وإسكانها شباك فريق وادي دجلة.

ورفع طلائع الجيش رصيده إلى النقطة 30 في المركز العاشر، بينما توقف رصيد وادي دجلة عند النقطة 17 في المركز قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري.