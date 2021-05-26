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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إطلالة جريئة.. الراقصة صوفينار تخطف الأنظار على شاطئ البحر.. شاهد

الراقصة صوفينار
الراقصة صوفينار

نشرت الراقصة صوفينار صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”. 


وظهرت صوفينار علي البحر بملابس مثيرة، تتلاءم مع أجواء الصيف، نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها تعليقات الجمهور وعلقت قائلة " Love you sharm ❤️🇪🇬 ".


يذكر أن صوفينار تستعد حاليا لتقديم عدد من الحفلات بجانب مباشرة عملها الفني، حيث من المتوقع أن تقوم بتصوير عمل سينمائي جديد فى الفترة المقبلة.


وكانت أحدث أعمال صافينار على المستوى الدرامي مسلسل "أبو البنات"، مع الفنان مصطفى شعبان، وتم عرضه في موسم رمضان 2016.

التواصل الاجتماعي اطلاله جريئه الراقصة صوفينار شاطئ البحر الفنان مصطفى شعبان صافيناز علي البحر

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